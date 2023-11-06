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أداة ماسك الجديدة "Grok" منفلتة ومريضة في عالم الذكاء الاصطناعي

أداة جروك
أداة ماسك الجديدة "Grok"
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أطلق الملياردير الأمريكي إيفون ماسك روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى " Grok" على موقع التواصل الاجتماعي “إكس"، وهو متاح لمستخدمين محددين فقط.اضافة اعلان


الأداة تحب السخرية وتجيب على الممنوع

وتفاخر ماسك بأن "جروك" يحب السخرية ويجيب على كل الأسئلة بطريقة فكاهية، ومع ذلك، تشير العلامات المبكرة إلى أن روبوت المحادثة يعاني من مشاكل شائعة.
وترفض نماذج أخرى الرد على بعض الأسئلة، على سبيل المثال تقديم المشورة الجنائية، لكن ماسك قال إن جروك سيجيب على الأسئلة المثيرة التي ترفضها معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى.


أخطاء أساسية في الكتابة

الغريب أن جروك تعرض لانتقادات واسعة لأنه يتضمن أخطاء أساسية في أسلوب الكتابة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.


الوصول إلى أحدث المعلومات

قال ماسك إن الميزة الرئيسة لـ Grok هي أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات من منصة X، مما يميزها عن إصدارات الإطلاق لبعض المنافسين.
 على الرغم من توفر استجابات محدثة بشكل متزايد للعملاء الذين يدفعون مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.


متاح للمشتركين المدفوعين

يعمل Grok حاليًا في شكل اختباري ولكنه سيكون متاحًا لاحقًا للمشتركين المدفوعين في "إكس"، وقال ماسك في وقت متأخر من يوم الأحد إن برنامج الدردشة الآلي "سيكون مدمجًا في تطبيق "إكس" وسيكون متاحًا كتطبيق مستقل.


التعاطف العميق مع الآخرين

في الأسبوع الماضي، في قمة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في المملكة المتحدة، اعترف ماسك بوجود مخاطر مرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي.
واسم الأداة الجديدة هو مصطلح صاغه كاتب الخيال العلمي روبرت أ. هاينلين، في روايته عام 1961 غريب في أرض غريبة. كان المقصود من كلمة "grokking" هو التعاطف العميق مع الآخرين.

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