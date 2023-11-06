أداة ماسك الجديدة "Grok" منفلتة ومريضة في عالم الذكاء الاصطناعي

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أطلق الملياردير الأمريكي إيفون ماسك روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى " Grok" على موقع التواصل الاجتماعي “إكس"، وهو متاح لمستخدمين محددين فقط. اضافة اعلان





الأداة تحب السخرية وتجيب على الممنوع





أخطاء أساسية في الكتابة





الوصول إلى أحدث المعلومات





متاح للمشتركين المدفوعين





التعاطف العميق مع الآخرين



وتفاخر ماسك بأن "جروك" يحب السخرية ويجيب على كل الأسئلة بطريقة فكاهية، ومع ذلك، تشير العلامات المبكرة إلى أن روبوت المحادثة يعاني من مشاكل شائعة.وترفض نماذج أخرى الرد على بعض الأسئلة، على سبيل المثال تقديم المشورة الجنائية، لكن ماسك قال إن جروك سيجيب على الأسئلة المثيرة التي ترفضها معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى.الغريب أن جروك تعرض لانتقادات واسعة لأنه يتضمن أخطاء أساسية في أسلوب الكتابة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.قال ماسك إن الميزة الرئيسة لـ Grok هي أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات من منصة X، مما يميزها عن إصدارات الإطلاق لبعض المنافسين.على الرغم من توفر استجابات محدثة بشكل متزايد للعملاء الذين يدفعون مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.يعمل Grok حاليًا في شكل اختباري ولكنه سيكون متاحًا لاحقًا للمشتركين المدفوعين في "إكس"، وقال ماسك في وقت متأخر من يوم الأحد إن برنامج الدردشة الآلي "سيكون مدمجًا في تطبيق "إكس" وسيكون متاحًا كتطبيق مستقل.في الأسبوع الماضي، في قمة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في المملكة المتحدة، اعترف ماسك بوجود مخاطر مرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي.واسم الأداة الجديدة هو مصطلح صاغه كاتب الخيال العلمي روبرت أ. هاينلين، في روايته عام 1961 غريب في أرض غريبة. كان المقصود من كلمة "grokking" هو التعاطف العميق مع الآخرين.