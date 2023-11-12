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نبأ غير سار من "جوجل" للملايين من أصحاب البريد الإلكتروني "جي ميل"

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جوجل
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تبدأ شركة "جوجل" في حذف البريد الإلكتروني "جي ميل" لمن لايستخدمون حساباتهم بانتظام - لمدة عامين على الأقل - في ديسمبر المقبل. اضافة اعلان
وتتضمن عملية تطهير الحسابات غير النشطة أيضًا مكتبات صور "جوجل" وتقويم "جوجل" وأرشيف "جوجل". 

الحسابات الشخصية

وقالت نائبة رئيس إدارة المنتجات في "جوجل"، روث كريشيلي، إن الشركة تقوم بحذف الحسابات لتقليل أي نقاط ضعف لديها أمام الجهات الفاعلة السيئة، موضحة أن السياسة تنطبق فقط على الحسابات الشخصية.
وأضافت أن الحسابات المنسية أو غير المراقبة غالبًا ما تستخدم كلمات مرور قديمة أو مُعاد استخدامها والتي ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية، وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدمين. 
وتابعت: "يمكن استخدام الحسابات المخترقة في أي شيء بدءًا من سرقة الهوية وحتى المحتوى الضار"، حسبما أوضحت في منشور على مدونة أعلنت من خلالها عن التغييرات المرتقبة في وقت سابق من هذا العام.

كيفية إبقاء حساب جوجل نشطًا؟ 

وأشارت إلى أن "أبسط طريقة لإبقاء حساب جوجل نشطًا هي تسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين. إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك أو أي من خدماتنا مؤخرًا، فسيعتبر حسابك نشطًا ولن يتم حذفه".
ويجب على المستخدمين بالفعل تسجيل الدخول إلى تطبيق صور جوجل كل عامين ليتم اعتبارهم نشطين لحماية الصور من الحذف، وفقًا لوكالة "يو بي آي".

6 خطوات للحماية من الحذف

وللحفاظ على الحساب نشطًا، نصحت كريشيلي المستخدمين باتخاذ الخطوات التالية:
-قراءة أو إرسال بريد إلكتروني.
-استخدم جوجل درايف.
-شاهد فيديو على يوتيوب.
-قم بتنزيل تطبيق على متجر جوجل بلاي.
-استخدم بحث جوجل.
-استخدم تسجيل الدخول باستخدام جوجل لتسجيل الدخول إلى تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية.

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