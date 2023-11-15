الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس جوجل يكشف عن أسباب ارتفاع رسوم متجر بلاى

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
جوجل
أ أ

أدلى الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي بشهادته في القضية المثارة مع شركة إيبك بسبب احتكارها المزعوم لتطبيقات أندرويد، رئيس الشركة عن سبب فرض رسوم أعلى على جوجل بلاى.اضافة اعلان
 

الرسوم والخصومات



وأثناء الشهادة، عرض محامو "إيبك"على المحلفين مقاطع فيديو من حدث مطوري جوجل لعام 2011، واقترحوا أن جوجل اعتادت تحصيل خصم بنسبة 5% من المطورين مقابل عمليات الشراء في المتجر على متصفح الويب كروم الخاص بها قبل 12 عامًا، وهي الآن تحافظ على ما يصل إلى 30% من خصم جوجل بلاي.

ودافع بيتشاي عن الرسوم المرتفعة التي تفرضها جوجل على جوجل بلاي مقارنة بمتجر Chrome Web Store من خلال التأكيد على أن جودة خدمات جوجل بلاي أصبحت أفضل.
 
و"يعتمد الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة على متاجر التطبيقات لاكتشاف التطبيقات، إنه المصدر الأساسي للاكتشاف، فهو يحتوي على واجهات برمجة تطبيقات متنقلة حتى يتمكن الأشخاص من إنشاء التطبيقات فعليًا، كما أنه يوفر الأمان للمستخدمين حتى يتمكنوا من الوثوق بهذه التطبيقات.
 
وخلص بيتشاي إلى أن متجر بلاي "يقدم قيمة أكبر بكثير"، واليوم يقدم متجر Chrome Web Store فقط الملحقات.
 
وسُئل بيتشاي أيضًا عن السبب الذي يجعل أندرويد يجعل من الصعب تنزيل ألعاب "إيبك"، وتثبيتها مباشرةً من خوادم شركة الألعاب.

السماح بتنزيل التطبيقات


 
والجدير بالذكر أن جوجل تسمح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات مباشرة من المطورين ولكن يتم تحذيرهم من ذلك من خلال رسائل وامضة تعتبرها غير آمنة.
 
وقال بيتشاي إن الأمان يعد جانبًا مهمًا من نظام أندرويد البيئي، وأوضح أن مثل هذه الاحتياطات ضرورية حيث يمكن خداع المستخدمين بسهولة لتنزيل البرامج الضارة، وفيما يتعلق بادعاء "إيبك" بأن جوجل كانت تحاول "خنق" اختيار المطورين، قال بيتشاي إن هذا ليس ما يعتقده، موضحا أن مهمة جوجل هي توفير الوصول إلى المعلومات وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميًا.
 
وأضاف تعتبر منصة التشغيل أندرويد "غير مسبوقة" لأنه "لم يكن هناك أبدًا نظام تشغيل مجاني ومفتوح يصل إلى مليارين ونصف المليار مستخدم".

اقرأ أيضا

واتساب
6:45 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

مختص تقني يحذر من رابط خطير يسحب جهات الاتصال ويخترق حساب واتساب

آيفون 15
12:49 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

مختص تقني يكشف عن ثغرة في هواتف آيفون تعرض صاحبه للاختراق

هواوي
12:47 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

قرار غير متوقع من شركة هواوي بشأن تطبيقات أندرويد

تطبيق ثريدز
6:51 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

ثريدز يتيح ميزة حذف حسابك بشكل منفصل عن انستجرام.. تعرف على الطريقة

اقرأ أيضا

73 مليون دولار.. خسائر منصة ترامب للتواصل الاجتماعي منذ إطلاقها

إيلون ماسك يكشف عن تغيير كبير في خوارزمية "إكس"

"تحذير أمني": بادر بإجراء التحديثات على منتجات Foxit""

5 كويكبات تقترب بشكل خطير من الأرض

واتساب يتيح ميزة إنشاء حسابين مختلفين على نفس الهاتف

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ابل فرنسا 2:11 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

36 % إيرادات "آبل" من إعلانات "جوجل"

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google 1:52 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

جوجل توجّه إنذاراً نهائياً لأصحاب حسابات جيميل غير النشطة.. 7 إجراءات مهمة

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google 9:42 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

جوجل تختبر ميزة جديدة لعرض المشاركات من منصة إكس وإنستجرام

images 12:58 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

الأمن السيبراني يُحذر: ثغرة أمنية شديدة الخطورة بـ"جوجل"

اقرأ أيضا

ابل فرنسا
2:11 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

36 % إيرادات "آبل" من إعلانات "جوجل"

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
1:52 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

جوجل توجّه إنذاراً نهائياً لأصحاب حسابات جيميل غير النشطة.. 7 إجراءات مهمة

تطبيق واتساب
7:41 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

ميزة البحث في الدردشات بتاريخ معين تصل واتساب.. تعرف عليها (فيديو)

هاتف آيفون 15 بلس
3:55 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

حجم أكبر بسعر أقل.. أسعار آيفون 15 بلس في المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سيول جدة
9:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. السيول تجرف الأشخاص في جدة.. والسيارات تسبح في مياه الأمطار بطريق مكة (فيديوهات)

وزارة الداخلية
8:21 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. "أنهى حياته بسلاح رشاش".. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي"

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
8:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

سهلة وميسرة.. 4 خدمات لرحلة ذوي الإعاقة في الحرم المكي

الامن العام1
8:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بـ 8 لصوص قاموا بعمليات سطو على غرف الكهرباء بمكة

التأمينات
7:35 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

التأمينات توضح آلية صرف تعويض الدفعة الواحدة

وزير الدفاع
7:34 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني