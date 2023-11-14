الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

36 % إيرادات "آبل" من إعلانات "جوجل"

ابل فرنسا
أبل
أ أ
كشف الخبير الاقتصادي الرئيسي لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية جوجل، أن شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية آبل تحصل على 36 في المائة من إيرادات إعلانات محرك البحث جوجل على متصفح الإنترنت سفاري الخاص بشركة آبل.اضافة اعلان

دعوى الاحتكار:


وكشف كيفين مورفي الأستاذ في جامعة شيكاغو عن هذه الأرقام أثناء شهادته للدفاع عن جوجل ضد دعوى الاحتكار، التي أقامتها ضدها وزارة العدل الأمريكية في واشنطن.

وظهر الانزعاج واضحا على جون شميدتلين المدعي الرئيسي لشركة جوجل التابعة لشركة ألفابيت، عندما كشف مورفي عن هذه البيانات على أساس أنها يجب أن تظل سرية.

الاتفاق مع أبل:


وقالت وكالة بلومبيرج للأنباء إن كلا من جوجل وآبل ترفضان الكشف عن تفاصيل اتفاقهما. وفي طلب قدمته للمحكمة في الأسبوع الماضي قالت جوجل إن الكشف عن مزيد من المعلومات عن الاتفاق مع آبل "يمكن أن يدمر دون سبب معقول موقفها التنافسي فيما يتعلق بكل من المنافسين والشركات المناظرة".

يذكر أن هناك شراكة بين جوجل وآبل منذ 2002، لكي يكون محرك البحث جوجل هو المحرك الافتراضي على برنامج المتصفح سفاري. وأصبح هذا الاتفاق اليوم أهم اتفاقات المحرك الافتراضي بالنسبة لجوجل، حيث جعل جوجل المحرك الافتراضي على هواتف آيفون أكثر الهواتف الذكية استخداما في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
1:52 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

جوجل توجّه إنذاراً نهائياً لأصحاب حسابات جيميل غير النشطة.. 7 إجراءات مهمة

تطبيق واتساب
7:41 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

ميزة البحث في الدردشات بتاريخ معين تصل واتساب.. تعرف عليها (فيديو)

هاتف آيفون 15 بلس
3:55 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

حجم أكبر بسعر أقل.. أسعار آيفون 15 بلس في المملكة

آيفون 15 برو ماكس
11:36 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

مزايا مهمة في كاميرا "آيفون" .. تعرف عليها

اقرأ أيضا

جوجل تختبر ميزة جديدة لعرض المشاركات من منصة إكس وإنستجرام

نبأ غير سار من "جوجل" للملايين من أصحاب البريد الإلكتروني "جي ميل"

تطبيق سناب يستعد لإطلاق عدسات "شات جي بي تي".. ماذا يعني ذلك؟

ميزة لا مثيل لها في هاتف سامسونج جالاكسي

واتساب تعتزم تطوير خاصية البحث عن الرسائل

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

جوجل 12:23 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

قريبا.. جوجل تقدم ميزة "مسح النصوص" لنظام أندرويد

جوجل 1:29 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

وثيقة تكشف مبلغا ضخما دفعته "جوجل" لمنافسيها للحفاظ على مكانة "كروم"

جوجل 5:35 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

"جوجل" تصنع هواتفها الذكية في الهند

قلم أبل الجديد 4:02 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"أبل" تطرح قلمًا جديدًا بسعر مخفض وميزة تنافسيّة في هذا التوقيت

اقرأ أيضا

آيفون 12
4:11 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

"أبل" تصدر تحديثًا أمنيًا عاجلاً لأجهزة "آيفون" لإصلاح خلل خطير.. إليك طريقة تنزيله

هاتف آيفون 14
9:53 ص الجمعة، 10 نوفمبر 2023

صفقة رابحة.. تعرف على سعر آيفون 14 في المملكة

شات جي بي تي
10:31 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

الذكاء الاصطناعي في ورطة.. عمليات اختراق تستهدف خوادم شات جي بي تي!

هاتف سامسونج Galaxy A25
7:04 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

بالذكاء الاصطناعي .. سامسونج تستعرض خدمة ترجمة المكالمات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
2:12 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

حساب مواطن
1:01 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. مواطنة تزوجت بأجنبي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

الاحوال المدنية
12:03 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن التفويض لاستلام بطاقة الهوية الوطنية؟

حساب المواطن
11:03 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يحذر من خطأ يتم أثناء إدخال رقم الحساب

أهم 10
10:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بيان الديوان الملكي وموعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
9:30 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

"الخارجية" تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة