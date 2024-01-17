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صحيفة تواصل الالكترونية

قريبا في واتساب .. ميزة لإسكات المتصلين غير المعروفين لعميل الويب

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أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عن ميزة من المتوقع أن تصل قريبا لتطبيق التراسل الفوري واتساب.

ميزة قادمة في واتساب

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وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "يعمل واتساب WhatsApp على ميزة لإسكات المتصلين غير المعروفين لعميل الويب!

وأضاف "بعد تقديم خيار إسكات المتصلين غير المعروفين على WhatsApp لنظامي التشغيل iOS وAndroid، يعمل WhatsApp الآن على دمج هذه الميزة في عميل الويب أيضا".

التحذير من الروابط المجهولة


وفي وقت سابق، حذر المختص التقني سالم الحربي من الضغط على أي روابط مجهولة في "واتس آب" حتى لا يتعرض جهازك للاختراق.

رابط خطير:


وقال "الحربي" في مقطع فيديو  إن هناك رابط خطير يمكنه أن يسحب جميع جهات اتصالات واختراق حسابك.

وأضاف أنه في حال رغبة البعض بيع هاتفه فإنه يجب إعادة تهيئته بشكل كامل لأن بعض القطع يمكنها استرجاع البيانات بسهولة.

تسجيل الدخول على حسابين في واتساب:


في وقت سابق،  أتاح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لعدد كبير من المستخدمين إمكانية تسجيل الدخول إلى حسابين على واتساب على هواتف أندرويد في الوقت نفسه.

وقال تطبيق واتساب إن الميزة تعد مفيدة للتبديل بين الحسابات، مثل حسابات العمل والحسابات الشخصية، حيث لم يعد المستخدمون بحاجة إلى تسجيل الخروج في كل مرة، أو حمل هاتفين، أو القلق بشأن إرسال الرسائل من المكان الخطأ.

خطوات إنشاء حساب ثان لـ واتساب

وأوضح واتساب أنه لإعداد حساب ثانٍ، سيحتاج المستخدمون إلى رقم هاتف ثانٍ وبطاقة SIM، أو هاتف يقبل شرائح SIM المتعددة أو eSIM.

وسيكون على المستخدمين فتح إعدادات واتساب، والنقر على السهم الموجود بجوار أسمائهم، ثم النقر على "إضافة حساب"، حيث يمكن التحكم في إعدادات الخصوصية والإشعارات على كل حساب.

واتساب الأصلي

ونصح واتساب المستخدمين الذين يريدون الحصول على هذه الميزة باستخدام تطبيق WhatsApp الرسمي فقط، وعدم تنزيل النسخ المقلدة أو المزيفة كوسيلة للحصول على المزيد من الحسابات، وذلك من أجل رسائل آمنة وخاصة فقط عند استخدام تطبيق WhatsApp الرسمي.

وتعمل هذه الميزة على تبسيط إدارة ملفات تعريف واتساب المتعددة على جهاز واحد، حيث لن يحتاج المستخدمون إلى التبديل بين الحسابات عن طريق تسجيل الدخول والخروج بشكل متكرر أو الاحتفاظ بجهازين منفصلين.


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