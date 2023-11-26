7 حلول لمشكلة عدم حفظ الأسماء في الأندرويد

أ أ

ماذا تفعل إذا ذهبت لتفقد جهات الاتصال على هاتفك للوصول إلى جهة اتصال معينة، ثم تفاجأت بمشكلة عدم ظهور جهات الاتصال في الأندرويد؟ اضافة اعلان

هذه مشكلة تظهر للكثيرين، وسنتحدث حول الحلول الممكنة لحل هذه المشكلة.





حلول مشكلة عدم حفظ الأسماء في الأندرويد

1 - فرض إيقاف تطبيق جهات الاتصال



2 - قم بالتأكد من إظهار كافة جهات الاتصال



3 - جرب حفظ جهة الاتصال على هاتفك



4 - هل تستخدم تطبيق جهات الاتصال نفسه؟



5 - تأكد من الأذونات المطلوبة



6 - مسح الملفات المؤقتة



7 - تحديث تطبيق جهات الاتصال



فرض الإيقاف هو أحد الحلول التي نقترحها عند التعرض لمشاكل كتلك مع التطبيقات على هاتفك، ففرض الإيقاف وما فيه أنه يقوم بإيقاف تشغيل التطبيق بشكلٍ تام، بحيث لا يكون له أي تأثير على هاتفك، ولا يؤثر الهاتف عليه.وبالتالي عند فرض إيقافه وفتحه مجددًا سيكون ذلك بمثابة إعادة تشغيل كاملة للتطبيق، وحينئذٍ قد يكون ذلك حلًا جديرًا بإنهاء مشكلة عدم حفظ الأسماء لديك.طريقة العرض هي من أهم ما يمكن النظر إليه عند حل المشكلة، فجهات الاتصال لديك يمكن إظهارها بطرق مختلفة، وإحداها إظهارها كلها أجمع دون استثناءات، وهذا ما ستتأكد منه في تطبيق جهات الاتصال.فيجب التأكد من إظهار جميع جهات الاتصال لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم حفظ الأسماء في هاتفك الأندرويد أم لا.. وهذا يمكن أن تقوم به كالتالي:- توجه لتطبيق جهات الاتصال.- قم بالضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين مربع البحث في تطبيق جهات الاتصال.- اضغط على تخصيص العرض (طريقة العرض).- ثم اختر كل جهات الاتصال.في العادة يتم حفظ جهات الاتصال تلقائيًا على المساحة السحابية على جوجل، وأحيانًا تكون المشكلة في مزامنة حساب جوجل على هاتفك، فما يمكنك فعله حينئذٍ هو تغيير مسار تخزين جهة الاتصال عند حفظها، فما الذي ستفعله؟- أعد حفظ جهة الاتصال.- اختر مسار الحفظ ليكون على الجهاز بدلًا من حساب جوجل.- ثم أتمم حفظ جهة الاتصال.- ثم انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم حفظ الأسماء في هاتفك أم لا.لحفظ جهات الاتصال يمكن أن يحدث ذلك من خلال طرق عدة، يمكن من خلال الواتساب ويمكن من خلال التليجرام، أي أنه يمكن من خلال وسيط وليس التطبيق نفسه.يمكن أن تتعرض لمشكلة عدم حفظ الأسماء في هاتفك إثر طريقة حفظ لجهات الاتصال، قم بحفظها عن طريق التطبيق نفسه لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.الأذونات هي المحرك الأساسي للتطبيقات على الهاتف، حيث هي التي تقوم بالسماح لها باستخدام إمكانات الهاتف والعمل بحرية دون قيود تؤثر على أدائها أثناء الاستخدام.ويجب أن تتأكد من إتمام كافة الأذونات المطلوبة لتطبيق جهات الاتصال لتتأكد من عمله بشكلٍ تام ومستقر، لترى بعدئذٍ هل تم حل مشكلة عدم حفظ الأسماء في هاتفك الأندرويد أم لا.عند استخدام التطبيقات بشكلٍ طبيعيّ يتم تخزين ملفات مؤقتة للتطبيقات، تلك الملفات تؤثر على التطبيقات بشكلٍ مباشر إذا حدث بها تلف ما أو مشكلة ما، فإذا تلف أحد تلك الملفات؛ قد يؤدي ذلك إلى مشكلة كمشكلة عدم حفظ الأسماء في هاتفك، لذلك قم بمسح الملفات المؤقتة لتطبيق جهات الاتصال لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.تطبيق جهات الاتصال ككافة تطبيقات جوجل الافتراضية وغير الافتراضية، يتوجب تحديثه بين كل حينٍ وآخر، أي كلما توفر تحديث للتطبيق فيتوجب عدم تأخير تثبيته.فالتطبيقات بطبيعة حالها معرضة للمشاكل والأخطاء طوال الوقت، والتحديثات تأتي إما لإضافة ميزات، أو لحل مشاكل وأخطاء التطبيقات.فيمكن أن تكون مشكلة عدم حفظ الأسماء لديك حادثة إثر خطأ في التطبيق قامت الشركة بحله في التحديث الذي تم إرساله إليك، توجه إلى متجر بلاي لتتفقد ما إذا كان هناك تحديث متوفر لتطبيق جهات الاتصال أم لا.