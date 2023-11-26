إظهار معلومات الملف الشخصي.. ميزة جديدة في واتساب (فيديو)

أ أ
أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عن ميزة جديدة في تطبيق التراسل الفوري واتساب.
وقال الحربي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن الميزة تتمثل في إظهار معلومات الملف الشخصي للمستخدم في واتساب".
تحذير من مجهولي الهوية
وتابع أن هذه الميزة تتيح للمستخدم التحقق من هوية أي شخص يتواصل معه عبر الواتساب، محذرا من خطورة الشخصيات المجهولة.
وتابع سالم الحربي، أن هذه الميزة في طور التجريب حاليا، وستصل لجميع المستخدمين تباعا.
إظهار معلومات الملف الشخصي .ميزة جديدة من #واتساب . pic.twitter.com/jNHHkhQSod— سالم الحربي (@arnod) November 26, 2023
وقبل أيام، أطلقت منصة المراسلة الفورية "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم.
وتتيح عملية ربط حساب واتساب بالبريد الإلكتروني إمكانية استقبال كود
التحقق المكون من 6 أرقام عبر البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول إلى الحساب في
حال عدم استقباله عبر رسالة هاتفية قصيرة SMS.
استقبال كود التحقق عبر البريد
وتعد هذه طريقة تسجيل دخول بديلة في حالة عدم تمكن المستخدمين مؤقتًا من
الحصول على كود التحقق عبر الرسائل القصيرة.
طريقة تسجيل دخول بديلة
ولكن لا يزال يتعين عليهم استخدام رقم هاتف لإنشاء حساب، وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف خيارًا متاحًا.