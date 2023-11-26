إظهار معلومات الملف الشخصي.. ميزة جديدة في واتساب (فيديو)

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أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عن ميزة جديدة في تطبيق التراسل الفوري واتساب.

وقال الحربي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن الميزة تتمثل في إظهار معلومات الملف الشخصي للمستخدم في واتساب". اضافة اعلان





تحذير من مجهولي الهوية

إظهار معلومات الملف الشخصي .ميزة جديدة من #واتساب . pic.twitter.com/jNHHkhQSod — سالم الحربي (@arnod) November 26, 2023

وتابع أن هذه الميزة تتيح للمستخدم التحقق من هوية أي شخص يتواصل معه عبر الواتساب، محذرا من خطورة الشخصيات المجهولة.وتابع سالم الحربي، أن هذه الميزة في طور التجريب حاليا، وستصل لجميع المستخدمين تباعا.



وقبل أيام، أطلقت منصة المراسلة الفورية "واتساب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم.





استقبال كود التحقق عبر البريد





طريقة تسجيل دخول بديلة





إطلاق الخدمة لمستخدمي أندرويد خلال أيام





ليست بديلة عن رقم الهاتف ولكنها إضافية



وتتيح عملية ربط حساب واتساب بالبريد الإلكتروني إمكانية استقبال كود التحقق المكون من 6 أرقام عبر البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول إلى الحساب في حال عدم استقباله عبر رسالة هاتفية قصيرة SMS.وتعد هذه طريقة تسجيل دخول بديلة في حالة عدم تمكن المستخدمين مؤقتًا من الحصول على كود التحقق عبر الرسائل القصيرة.ولكن لا يزال يتعين عليهم استخدام رقم هاتف لإنشاء حساب، وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف خيارًا متاحًا.وأصبحت الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين عبر التحديث الأخير للتطبيق في هواتف آيفون الذي يحمل رقم 23.24.70، ومن المقرر إطلاقها أيضًا لمستخدمي نظام أندرويد خلال الأيام المقبلة.ومن الجدير بالذكر، أن عناوين البريد الإلكتروني لا تمثل بديلاً لأرقام الهواتف، بل تمنح المستخدمين فقط طريقة وصول إضافية لحساباتهم التي أنشأوها بأرقام هواتفهم.