الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الأخيرة مفاجأة.. ترتيب دول العالم في أعلى سرعات لشبكة الإنترنت

سرعة الإنترنت
سرعة الإنترنت
أ أ
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تصدرت تايوان دول العالم من حيث سرعة شبكة الإنترنت بمتوسط سرعة تنزيل تبلغ 153.51 ميجابت في الثانية، بفارق بسيط عن فرنسا صاحبة المركز الثاني.اضافة اعلان

بيانات سرعة الإنترنت

ويعتمد ذلك الترتيب على بيانات سرعة الإنترنت من "كابل دوت كو دوت يو كيه" التي تم جمعها في الفترة من الأول من يوليو 2022 وحتى الثلاثين من يونيو 2023 والتي تستبعد الأماكن التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة.

جزيرة جيرسي

أما في حال توسع الترتيب وشمل كافة المواقع، فإن جزيرة جيرسي الصغيرة لديها أسرع إنترنت في المتوسط مع سرعة مذهلة وصلت إلى 264.52 ميجابت في الثانية.

أبطأ سرعات لشبكة الإنترنت

أما عن الدول والأقاليم التي لديها أبطأ سرعات لشبكة الإنترنت فهي:
1 - أفغانستان 1.71 ميجابت في الثانية.
2 - اليمن 1.79 ميجابت في الثانية.
3 - سوريا 2.30 ميجابت في الثانية.
4 - تيمور الشرقية 2.5 ميجابت في الثانية.
5 - غينيا الاستوائية 2.7 ميجابت في الثانية.
وتعاني كافة تلك الدول التي لديها أبطأ سرعات من بنية تحتية متخلفة، وانخفاض إقبال سكانها على الخدمات الرقمية.
هذا ويبلغ متوسط سرعة الإنترنت في المملكة 32.42 ميجابت في الثانية، وفي الإمارات 43.62 ميجابت في الثانية.

ترتيب دول العالم في أعلى سرعات لشبكة الإنترنت

1 – تايوان 153.51 ميجابت في الثانية.
2 – فرنسا 152.45 ميجابت في الثانية.
3 – هولندا 142.49 ميجابت في الثانية.
4 – سلوفاكيا 138.03 ميجابت في الثانية.
5 – الولايات المتحدة 136.48 ميجابت في الثانية.
6 – كندا 136.08 ميجابت في الثانية.
7 – إسبانيا 133.66 ميجابت في الثانية.
8 – اليابان 124.70 ميجابت في الثانية.

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