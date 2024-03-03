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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير.. الرد على الأرقام المجهولة في واتساب يعرضك لهذه الكارثة

تطبيق واتساب
الرد على الأرقام المجهولة في واتساب يعرضك للعديد من الكوارث
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أوصت منظمات معنية بحماية المستهلك مستخدمي الهواتف الذكية بعدم إعادة الاتصال في حالة عدم تمكنهم من الرد على الاتصالات التي ترد إليهم من أرقام مجهولة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب ومن دول أجنبية، بسبب احتمال استخدام المحتالين للتطبيق في خداع الضحايا والاحتيال عليهم.اضافة اعلان

تحذير من الرد على المكالمات المجهولة في واتساب

ويقوم مركز نصيحة المستهلك في ولاية راينلاند-بالاتينات الألمانية إن المحتالين يلجأون إلى ما يسمى بالاتصال الخاطف، حيث يقومون باتصال خاطف في محاولة لجعل الضحية يعيد الاتصال بالرقم المتصل.
وأشار المركز إلى انتشار استخدام واتساب في هذه الاتصالات الاحتيالية، في حين يمكن أن تتم بعض المحاولات عبر استخدام أرقام الهاتف الأرضي. وتحمل أغلب هذه الاتصالات أرقام المفتاح الخاصة بدول مثل الهند "091" وإيران "098" والمكسيك "052".

 

المكالمات المجهولة قد تكون جزءًا من عملية احتيال معقدة

وبحسب مركز حماية المستهلك الألماني فإنه بأي حال من الأحوال لا يجب معاودة الاتصال في حال تلقي مكالمة فائتة من أرقام غير معروفة، بسبب الاحتمالات المتزايدة بأن تكون هذه المكالمات جزءا من عملية احتيال معقدة.
وتعتقد منظمات حماية المستهلك أن هدف مثل هذه الاتصالات، إما جعل الضحية يكشف عن أرقام المرور أو أي بيانات حساسة خاصة به، لتحويل الأموال من حساباته المصرفية أو السيطرة على حساباته على تطبيق واتساب.
وتوصي هذه المنظمات بحظر الاتصالات التي تأتي من أرقام مجهولة عبر تطبيق واتساب. ويمكن القيام بهذه الخطوة من خلال إعدادات واتساب "خصوصية/مكالمات" من خلال تنشيط خاصية "إسكات المتصلين غير المعروفين".

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