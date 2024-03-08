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صحيفة تواصل الالكترونية

من 3 دول .. احذر الرد على رسائل الواتساب المجهولة

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نصحت منظمات معنية بحماية المستهلك مستخدمي الهواتف الذكية بعدم إعادة الاتصال في حالة عدم تمكنهم من الرد على الاتصالات التي ترد إليهم من أرقام مجهولة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب ومن دول أجنبية محددة.اضافة اعلان
ويأتي هذا التحذير بسبب احتمال استخدام المحتالين للتطبيق في خداع الضحايا والاحتيال عليهم من الهند وإيران والمكسيك.

عمليات نصب واحيتال

وأوضح مركز نصيحة المستهلك في ولاية راينلاند-بالاتينات الألمانية إن المحتالين يلجأون إلى ما يسمى بالاتصال الخاطف، حيث يقومون باتصال خاطف في محاولة لجعل الضحية يعيد الاتصال بالرقم المتصل.
وبين المركز إلى انتشار استخدام واتسآب في هذه الاتصالات الاحتيالية، في حين يمكن أن تتم بعض المحاولات عبر استخدام أرقام الهاتف الأرضي، حيث تحمل أغلب هذه الاتصالات أرقام المفتاح الخاصة بدول مثل الهند "091" وإيران "098" والمكسيك "052".

لا تعاود الاتصال أبداً

ووفقا لمركز حماية المستهلك الألماني فإنه بأي حال من الأحوال لا يجب معاودة الاتصال في حال تلقي مكالمة فائتة من أرقام غير معروفة، بسبب الاحتمالات المتزايدة بأن تكون هذه المكالمات جزءاً من عملية احتيال معقدة.
وتعتقد منظمات حماية المستهلك أن هدف مثل هذه الاتصالات، إما جعل الضحية يكشف عن أرقام المرور أو أي بيانات حساسة خاصة به، لتحويل الأموال من حساباته المصرفية أو السيطرة على حساباته على تطبيق واتسآب.
كذلك أوصت هذه المنظمات بحظر الاتصالات التي تأتي من أرقام مجهولة عبر تطبيق واتسآب، ويمكن القيام بهذه الخطوة من خلال إعدادات واتسآب "خصوصية/مكالمات" من خلال تنشيط خاصية "إسكات المتصلين غير المعروفين".

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