بالذكاء الاصطناعي .. سامسونج تستعرض خدمة ترجمة المكالمات

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استعرضت شركة سامسونج ميزة الذكاء الاصطناعي AI Live Translate Call التي تستخدم لترجمة المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي.



وتظهر الترجمات الصوتية والنصية أثناء التحدث، مما يجعل الاتصال بشخص يتحدث لغة أخرى أمرا بسيطا مثل تشغيل التسميات التوضيحية عند بث مقاطع الفيديو. وتعرض الميزة الجديدة الترجمات بشكل سجل دردشة أثناء المكالمات الهاتفية. اضافة اعلان





مزايا الذكاء الاصطناعي



تمكين الاتصال والإنتاجية

وقالت شركة سامسونج: يعد الذكاء الاصطناعي لأجهزة جالاكسي بمنزلة تجربة ذكاء اصطناعي شاملة للهواتف المحمولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الموجود ضمن الجهاز الذي طورته سامسونج والذكاء الاصطناعي السحابي المتوفر من خلال تعاوننا مع قادة الصناعة ذوي التفكير المماثل".وأضافت شركة سامسونج: "أن الذكاء الاصطناعي لأجهزة جالاكسي يغير التجربة اليومية مع الهاتف المحمول دون المساومة على أمان وخصوصية جالاكسي".وتوفر خدمة AI Live Translate Call للمستخدمين الذين يمتلكون هواتف جالاكسي مزودة بتجربة الذكاء الاصطناعي لأجهزة جالاكسي مترجما شخصيا متى احتاجوا إليه، إذ تحدث الترجمات ضمن الجهاز.وقال وونجون تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم البحث والتطوير في قسم تجربة الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج: تتمتع تكنولوجيا الهاتف المحمول بقدرة مذهلة على تمكين الاتصال والإنتاجية والإبداع للأشخاص في جميع أنحاء العالم.وتعد تجربة الذكاء الاصطناعي لأجهزة جالاكسي عرضنا الشامل الذي يغير طريقة تفكيرنا في هواتفنا إلى الأبد.