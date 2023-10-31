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"انخفضت إلى 19 مليار دولار".. تر اجع كبير في القيمة السوقية لـ "X"

إكس 1
إكس
أ أ
كشف موقع The Verge التقني أن قيمة شركة "X" قد تراجعت بشكل كبير لما كانت عليه قبل عام واحد، عندما قام Elon Musk بشراء الشركة مقابل 44 مليار دولار أمريكي.اضافة اعلان

القيمة السوقية:


وفقًا للمعلومات التي نُشرت، فإن القيمة السوقية الحالية لـ X بلغت 19 مليار دولار أمريكي وهذا يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 55 % مقارنة بالسعر الذي دفعه Elon Musk عند الاستحواذ على الشركة.

وأشار إلى أن القيمة السوقية العادلة للسهم يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة بناءً على عدد من العوامل بطريقة تتوافق مع القواعد الضريبية المعمول بها، مع ملاحظة أن "ماسك" يتولى رئاسة "X" ولم يقم بعد بإنشاء مجلس إدارة رسمى.

شركة SpaceX


وقال "ماسك" إنه يريد تصميم خطة تعويضات الشركة على غرار شركة SpaceX، والتى هى أيضًا مملوكة للقطاع الخاص ولكنها تتيح للموظفين صرف جزء من أسهمهم بانتظام لمستثمرين خارجيين.

ويسمى نوع الأسهم "X" الذي يمنح الموظفين وحدات الأسهم المقيدة بـ " RSUs" و يتم الحصول على RSUs هذه على مدى أربع سنوات من تاريخ منحها وتتطلب "حدث سيولة" مثل الاكتتاب العام أو بيع الشركة، ليتم فرض ضريبة عليها كدخل.



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