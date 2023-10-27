ماسك يخطط لتحويل إكس إلى منصة معاملات مالية لعملائها

يخطط الملياردير "إيلون ماسك" لتطوير شبكة التواصل الاجتماعي
"إكس" إلى الحد الذي يجعل منها منصة المعاملات المالية التي يلجأ إليها
المستخدمون طوال حياتهم.اضافة اعلان
تطبيق ميزة جديدة في 2024
وأخبر "ماسك" موظفيه، أن الخطة تهدف إلى طرح ميزة جديدة في عام
2024، والتي قالت الرئيسة التنفيذية "ليندا ياكارينو" إنها "فرصة
كاملة" في العام المقبل، وبحسب تقرير لموقع "ذا فيرج".
الحياة المالية لشخص ما
وأضاف "ماسك" في الاجتماع: "عندما أقول المدفوعات، فإنني
أعني في الواقع الحياة المالية لشخص ما بأكملها، فإذا كان الأمر يتعلق بالمال
سيكون على منصتنا".
الخطة تشمل الأموال والأوراق المالية
وأضاف: "يشمل ذلك الأموال أو الأوراق المالية أو أي شيء آخر، لذا،
فالأمر ليس مجرد إرسال 20 دولارًا إلى صديق، أنا أتحدث عن أنك لن تحتاج إلى حساب
مصرفي".
تحويل الأموال في الولايات المتحدة
ووفقًا للتقرير، تعمل "إكس" على تأمين تراخيص تحويل الأموال في
الولايات المتحدة، علمًا بأنها تمتلك بالفعل تراخيص لتحويل الأموال أو الخدمات
المالية في تسع ولايات.