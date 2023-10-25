السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إيلون ماسك يحذر من حرب عالمية تبدأ بهذه المناطق

ايلون ماسك1
إيلون ماسك
أ أ

قال ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، تزيد من احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة.اضافة اعلان
وأضاف ماسك في حديث عبر منصته "إكس": "نحن بحاجة إلى التوصل إلى السلام في أوكرانيا، وأعتقد أننا بحاجة إلى استعادة العلاقات الطبيعية مع روسيا".


الحرب العالمية الثالثة خطر خضاري

وأضاف "الحرب العالمية الثالثة خطر حضاري قد لا نتعافى منه، لذلك نحن بحاجة إلى إعطاء الأولوية لتجنب الحرب العالمية الثالثة، وهذا هو ما يهم في الواقع".
وكان الملياردير قد عرض في السابق اقتراحًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي كان يتحدث عن إمكانية أن تتنازل أوكرانيا عن مساحات كبيرة من لروسيا.


الحرب ضد روسيا صراع متجمد

ودعا إلى وقف إطلاق النار مرة أخرى، قائلا إن الحرب ضد روسيا صراع متجمد، وقد سخر المسؤولون الأوكرانيون من اقتراحات ماسك ووصفوها بأنها بدائية.
وظل الملياردير شخصية مؤثرة في الحرب، حيث استفاد الجيش الأوكراني من تقنية الإنترنت القوية ستارلينك رغم اتهام ماسك بتعليق الاتصالات عن الجيش الأوكراني في أوقات معينة.


تحالف روسيا والصين وإيران

وتعليقا على الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة بسبب هجوم مفاجئ لحماس، قال ماسك إن الولايات المتحدة قد يتم اختبارها من خلال التحالف بين روسيا والصين وإيران.
وقال عن مواجهة الولايات المتحدة لمثل هذا التحالف: "ليس لدينا ميزة ساحقة في القوة الصناعية". "أساس الحرب هو القوة الاقتصادية.

اقرأ أيضا

ايلون ماسك1
10:11 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

ماسك يخطط لتحويل إكس إلى منصة معاملات مالية لعملائها

شركة ميتا
9:46 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

عشرات القضايا ضد شركة "ميتا" لأنها تصيب الأطفال بهذا المرض

تطبيق زووم
6:36 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

ميزة مهمة تفتقدها خلال المحادثات عن بعد.. تعرف عليها

وسائل التواصل
3:01 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تعرف على أرباح الثلاثة الكبار في عالم التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

بسعة 1 تيرابايت.. أوبو تطلق أحد أفضل الهواتف القابلة للطي على الإطلاق

آبل تصدر تحديثاً أمنياً عاجلاً لهواتف آيفون

"أبل" تكشف عن موعد إطلاق الإصدارات الجديدة من حواسيب ماك

نسخة أولية.. "إكس" تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية

تعرّف على تغييرات تحديث iOS 17.1 الذي أطلقته آبل

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ايلون ماسك 4:04 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ثروة إيلون ماسك تخسر 16 مليار دولار لهذا السبب

ايلون ماسك1 12:02 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

إيلون ماسك يفرض 1 دولار على الحسابات الجديدة في "إكس"

منصة اكس 12:43 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أستراليا تعاقب "إكس" لفشلها في الإفصاح عن هذا المحتوى

إكس 1 5:45 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خلل يضرب منصة "إكس".. هل له علاقة بفلسطين؟

اقرأ أيضا

تيك توك
9:17 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

لمن يستخدم تطبيق تيك توك ولديه حسابات مهمة.. شاهد المقطع

آيفون 15
5:10 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

نصائح مهمة لمستخدمي آيفون.. تعلّم كيف تطيل عمر بطارية هاتفك؟

سدايا
4:55 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

"سدايا" تتسلم جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن تطبيق "توكلنا"

أمانة جدة
3:50 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

تحذير من أمانة جدة: 50 ألف ريال غرامة بناء في هذه الحالة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين