إيلون ماسك يحذر من حرب عالمية تبدأ بهذه المناطق

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قال ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، تزيد من احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة. اضافة اعلان

وأضاف ماسك في حديث عبر منصته "إكس": "نحن بحاجة إلى التوصل إلى السلام في أوكرانيا، وأعتقد أننا بحاجة إلى استعادة العلاقات الطبيعية مع روسيا".





الحرب العالمية الثالثة خطر خضاري





الحرب ضد روسيا صراع متجمد





تحالف روسيا والصين وإيران



وأضاف "الحرب العالمية الثالثة خطر حضاري قد لا نتعافى منه، لذلك نحن بحاجة إلى إعطاء الأولوية لتجنب الحرب العالمية الثالثة، وهذا هو ما يهم في الواقع".وكان الملياردير قد عرض في السابق اقتراحًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي كان يتحدث عن إمكانية أن تتنازل أوكرانيا عن مساحات كبيرة من لروسيا.ودعا إلى وقف إطلاق النار مرة أخرى، قائلا إن الحرب ضد روسيا صراع متجمد، وقد سخر المسؤولون الأوكرانيون من اقتراحات ماسك ووصفوها بأنها بدائية.وظل الملياردير شخصية مؤثرة في الحرب، حيث استفاد الجيش الأوكراني من تقنية الإنترنت القوية ستارلينك رغم اتهام ماسك بتعليق الاتصالات عن الجيش الأوكراني في أوقات معينة.وتعليقا على الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة بسبب هجوم مفاجئ لحماس، قال ماسك إن الولايات المتحدة قد يتم اختبارها من خلال التحالف بين روسيا والصين وإيران.وقال عن مواجهة الولايات المتحدة لمثل هذا التحالف: "ليس لدينا ميزة ساحقة في القوة الصناعية". "أساس الحرب هو القوة الاقتصادية.