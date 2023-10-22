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صحيفة تواصل الالكترونية

اشتراك بقيمة دولار واحد.. تعرف على خدمات منصة "إكس" الجديدة

إكس 3
أطلقت "إكس" مستويين جديدين من الاشتراكات للمستخدمين
أ أ
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قال إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الشركة ستطلق مستويين جديدين من الاشتراكات للمستخدمين.

مستويان من الخدمةاضافة اعلان

وأضاف ماسك، يوم الجمعة، إن المستوى الأول سيكون بتكلفة أقل مع جميع الميزات، ولكن هناك تواجد كثيف في الإعلانات، في حين أن الآخر سيكون أكثر تكلفة، ولكن لا يحتوي على إعلانات.

دولارًا واحدًا سنويًا

وأعلنت منصة "X" هذا الأسبوع، أنها ستبدأ اختبارًا يفرض على المستخدمين دولارًا واحدًا سنويًا في نيوزيلندا والفلبين من أجل النشر والتفاعل مع المنشورات الأخرى.
وقالت الشركة إنه جزء من برنامج مصمم لمحاربة البريد العشوائي ونشاط الروبوتات، كما أن أولئك الذين يقومون بإلغاء الاشتراك لن يتمكنوا إلا من قراءة المشاركات.
ومن غير الواضح ما إذا كان الاشتراك السنوي بقيمة دولار واحد هو أحد مستويي الاشتراك الجديدين اللذين يشير إليهما إيلون ماسك.

"X"  بريميوم  Premium

وتمتلك شركة التواصل الاجتماعي بالفعل خدمة اشتراك بقيمة 8 دولارات شهريًا تسمى X بريميوم Premium، يسمح للمشتركين فيه بالحصول على العلامة الزرقاء على حساباتهم، بالإضافة إلى ميزات أخرى، مثل القدرة على تحرير المنشور.
ومنذ استحواذه على تويتر في أكتوبر 2022 وتغيير علامته التجارية إلى "X"، أجرى ماسك تغييرات شاملة، بما في ذلك إجراء خفض في موظفي الثقة والسلامة، وإزالة علامة الاختيار الزرقاء من الحسابات غير المدفوعة.

علامة التوثيق الزرقاء

وساعدت علامة التوثيق الزرقاء المستخدمين على تحديد الحسابات الحقيقية التابعة لشخصيات عامة، كما أعاد ماسك أيضًا الحسابات المحظورة مسبقًا على المنصة، وأخافت هذه التغييرات المعلنين.
وفي يوليو، قال ماسك إن التدفق النقدي لشركة X لا يزال سلبيًا بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50% تقريبًا إلى جانب الديون الثقيلة.
ويمكن أن تكون الاشتراكات الجديدة بمثابة محاولة لتحسين الوضع المالي للشركة وفتح مصادر إيرادات جديدة.

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