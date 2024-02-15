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الذاكرة الرقمية.. شات جي بي تي تختبر خاصية حفظ بياناتك ومعلوماتك!

شات جي بي تي
شات جي بي تي
أ أ
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أعلنت منصة المحادثة الآلية بالذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" أنها ستتمكن قريبا من حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين والتعامل معها كذكريات.اضافة اعلان

اختبار خاصية ححفظ معلومات المستخدمين


وأوضحت شركة أوبن أيه.آي المطورة للمنصة، أن الوظيفة الجديدة التي يجري اختبارها حالياً على مجموعة صغيرة من المستخدمين ستجعل المنصة قادرة على تذكر أن لديك ابنة تحب حلوى أو لعبة معينة، أو الصيغة التي تفضلها لاستقبال ملخصات محاضر الاجتماعات في العمل.
وفي حالة إذا طلب المستخدم في هذه الحالة تصميم بطاقة معايدة لمناسبة معينة على سبيل المثال، فإن الصورة يمكن أن تكون في هذه الحالة مناسبة للمعلومات التي تم تخزينها سلفا.

ولكي تتذكر "شات جي بي تي" معلومات المستخدم في المستقبل يجب أن يطلب المستخدمون منها ذلك.
كما يمكن للمستخدمين الاستعلام عن التفاصيل الذي تتذكرها المنصة عنهم وحذف كل أو بعض التفاصيل، التي لا يرغب المستخدم في حفظها.

خاصية الحفظ المؤقت للمحادثات


هذا وتستهدف الخاصية الجديدة جعل المنصة أكثر فائدة، ولكن في الوقت نفسه توجد حالياً خاصية الحفظ المؤقت للمحادثات دون تحديد أصحابها بشكل شخصي، كما أنها لا تستخدم حالياُ في تدريبات الذكاء الاصطناعي للمنصة.

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