ما أبرز مزايا ويندوز 11 الجديدة؟

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كشفت شركة مايكروسوفت حديثاً عن مزايا جديدة في نظام التشغيل Windows 11، تعتمد جميعها على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين تجربة المستخدمين على أجهزة الكمبيوتر الشخصية.





مزايا ويندوز 11 الجديدة



تحرير ذكي للصور



التشغيل التلقائي



"نوت باد" أذكى



وأوضحت مايكروسوفت أن المشتركين في برنامج Windows Insider سيحصلون على ميزات ذكية جديدة تسهل لهم تلخيص النصوص والتعامل مع الصور وتحريرها باستخدام مساعد Copilot for Windows.وعند نسخ المستخدم أي نصوص على حاسوبه، ستتغير علامة "كوبايلوت" في الزاوية اليسرى العليا إلى شكل قلم.عند النقر على هذا القلم، ستظهر للمستخدم خيارات مثل تلخيص النص المحدد Summarize أو شرحه Explain، وبالإمكان أيضاً إرسال النص إلى "كوبايلوت" لبدء التفاعل معه بشكل أكثر تفصيلاً.وأوضحت الشركة أيضاً أنها ستبدأ في اختبار إمكانية سحب الصور مباشرة إلى "كوبايلوت"، حيث يمكن للمستخدم سحب الصورة مباشرة إلى علامة مساعد مايكروسوفت الذكية في شريط المهام.وبمجرد السحب، ستظهر نافذة "كوبايلوت" مفتوحة، مما يسمح للمستخدم بإضافة الصورة مباشرة في صندوق كتابة النصوص.بعد أن يضيف المستخدم الصورة داخل نافذة كوبايلوت، سيصبح بالإمكان كتابة أية أوامر نصية لإجراء تعديلات، أو الاستفسار عن أي جانب من جوانب الصورة، مباشرة مع كوبايلوت.وعدت مايكروسوفت بإعادة تشغيل ميزة التشغيل التلقائي لـ "كوبايلوت" بمجرد تشغيل حواسيب ويندوز، وذلك بعد أن عُطِّلَت سابقاً لحل مشكلة تقنية.يُمكن التشغيل التلقائي لـ"كوبايلوت" على ويندوز 11 المستخدمين من تجربة أكثر عملية وتفاعلية مع مساعد مايكروسوفت الذكي، إذ يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة أو إصدار الأوامر مباشرة لإنجاز المهام بسرعة، دون الحاجة إلى القيام بالخطوات التقليدية.أعلنت الشركة أيضاً عن اختبار ميزة جديدة داخل تطبيق Notepad الشهير على ويندوز 11، إذ سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع النصوص والأكواد البرمجية مباشرة داخل التطبيق.عند تحديد أي نص أو جزء من أكواد برمجية، يمكن للمستخدم الوصول إلى ميزة Explain with Copilot بالنقر على زر الماوس الأيمن على النص المحدد، ووضع الخيار نفسه. عند القيام بذلك، سيظهر شرح النص أو الكود البرمجي مباشرة داخل نافذة Copilot.كما أوضحت مايكروسوفت أنه يمكن أيضاً استدعاء Copilot لشرح النص المحدد بالضغط على اختصار Ctrl+E بعد تحديده.