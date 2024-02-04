كاسبرسكي تحذر من خاصية جديدة في تقنية شات جي بي تي

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بعد الإعلان الأخير بشأن استدعاء روبوتات GPTs المخصصة في المحادثات مع ChatGPT، أكد خبراء كاسبرسكي ضرورة اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر عند مشاركة المعلومات الحساسة مع هذه النماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان





تحذير من خاصية في شات جي بي تي





التحذير من تسريب بيانات المستخدمين



وقال فلاديسلاف توشكانوف مدير مجموعة تطوير الأبحاث في فريق أبحاث تكنولوجيا التعلم الآلي في كاسبرسكي معلقا على ذلك: "يمكن لروبوتات الذكاء الاصطناعي المخصصة التي يُطلق عليها اسم (GPTs) الاستفادة من الموارد والأدوات الخارجية للوظائف المتقدمة.وأضاف "لذلك عمل مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركة OpenAI على تطوير آلية لتمكين المستخدمين من مراجعة الإجراءات التي يتبعها روبوت GPT المخصص والموافقة عليها، مما يساعد في تأمين بيانات المستخدمين".وعندما تحاول روبوتات GPTs المخصصة هذه إرسال البيانات إلى أي جهة خارجية، يُطلب من المستخدمين أنفسهم السماح بهذه العملية أو رفضها، فضلًا عن وجود خيار آخر لفحص البيانات باستخدام رمز القائمة المنسدلة في الواجهة، وتُطبق المزية نفسها على خاصية استدعاء روبوتات GPTs في المحادثات مع ChatGPT".وأضاف: "لكن يجب على المستخدمين التحلّي بالوعي والتصرف بحذر تام، على الرغم من استخدام شركة OpenAI لهذه الآليات، إذ يجب عليهم فحص كل طلب بدقة. ليس هذا فحسب، بل توجد طرق محتملة أخرى لتسريب بيانات المستخدم من أي روبوت دردشة Chatbot، ويحدث ذلك نتيجة ارتكاب أخطاء أو وجود نقاط ضعف في الخدمة، خاصة إذا احتفظت الشركة المطورة بالبيانات لتدريب النموذج، أو إذا اُخترقت حسابات المستخدمين. لذلك يجب على المستخدمين الامتناع عن مشاركة المعلومات الشخصية والسرية مع أي روبوت دردشة عبر الإنترنت".يذكر أن شركة (OpenAI) أطلقت في مطلع شهر يناير الماضي متجر GPT، الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى روبوتات الدردشة القائمة على النماذج التي تطورها الشركة، والتي خصصها المطورون لأداء مهام محددة.وصُممت هذه الإصدارات المخصصة، التي تُسمى أيضًا (GPTs)، لأغراض ومجالات مختلفة؛ مثل: الكتابة، البحث، البرمجة، التعليم، وتعزيز الإنتاجية، كما أتاحت شركة (OpenAI) يوم 31 يناير 2023 خاصية جديدة في ChatGPT، وهي استدعاء روبوتات (GPTs) في أي دردشة تجريها مع الروبوت عن طريق كتابة @ واختيار GPT من القائمة.وأتاح ذلك للمستخدمين إدماج روبوتات GPTs في المحادثة ببساطة عن طريق وضع علامة عليها تشبه إلى حد كبير طريقة استدعاء شخص ضمن منصة سلاك. ويمتلك GPT المختار فهمًا للمحادثة الكاملة، ويستطيع المستخدم استدعاء عدة روبوتات GPT لحالات الاستخدام والاحتياجات المختلفة.