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ميتا تطلق أدوات توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي.. تعرف على التفاصيل

ميتا
ميتا
أ أ
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أعلنت شركة ميتا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية توليد الصوت عبر أدوات الذكاء الاصطناعي المسماة Audiobox، والتي تتيح توليد عينات صوتية خاصة بناء على مطالباتك الصوتية أو النصية.اضافة اعلان

وأوضحت الشركة، في بيان لها: "يعد Audiobox بمنزلة نموذجنا البحثي التأسيسي الجديد من أجل توليد الصوت".

توليد أصوات ومؤثرات صوتية


وأضافت "يستطيع Audiobox توليد أصوات ومؤثرات صوتية باستخدام مجموعة من المدخلات الصوتية والمطالبات النصية باللغة الطبيعية، مما يجعل من السهل توليد صوت خاص لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام".
هذا ويوفر العرض التوضيحي التفاعلي لنموذج Audiobox إمكانية الوصول إلى مجموعة من العناصر، ومنها الأوصاف الصوتية وتوليد المؤثرات الصوتية وتحرير الصوت والمزيد.
في سياق متصل، قدمت ميتا بعض عناصر اختبار Audiobox الأساسية، ومنها عملية تحويل النص إلى كلام، التي تتيح لك توليد صوت خاص بناء على أي إدخال نصي.

وتوفر ميتا صوتين من أجل استخدامهما في العرض التوضيحي، هما Alice أو Emily، مما يمنحك فكرة بخصوص ما يمكن أن تفعله العملية فيما يتعلق بترجمة النص الخاص إلى تدفقات صوتية بديلة، كما يمنحك أيضا إضافة أصوات خاصة بناء على المطالبات النصية.

 أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي


ويعد نموذج Audiobox النموذج الحديث في قائمة ميتا المتنامية من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي من المقرر خلال العام المقبل أن تشهد حالات استخدام مختلفة في تطبيقاتها.

ويأتي إطلاق العرض التوضيحي بعد أن عاينت الشركة مشروع الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد Audiobox الذي يمكنه محاكاة صوتك باستخدام ثوان فقط من عينة الصوت.

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