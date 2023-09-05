الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"إكس" تشهد طفرة غير مسبوقة في مشاهدات مقاطع الفيديو

إكس 1
منصة إكس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

صرح رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بأن مشاهدات مقاطع الفيديو في منصة إكس تويتر سابقًا قد تضاعفت تقريبًا منذ العام الماضي
وكان ماسك قد استحوذ بشكل كامل على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أكتوبر الماضي في صفقة بلغت 44 مليار دولار.

مشاهدات مقاطع فيديو إكس زادت بنسبة 90%
وأكدت ليندا ياكارينو، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي للمنصة حاليًا، أن بث الفيديو قد ارتفع على نحو ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.
وقالت ياكارينو إن مشاهدات مقاطع الفيديو في إكس زادت بنسبة بلغت 90% مقارنةً بالعام الماضي
ويعكس هذا النمو الكبير في مشاهدات مقاطع الفيديو تأثير الاستثمار الضخم الذي قام به إيلون ماسك في إكس. فبعد استحواذه الكامل على المنصة، شهدت إكس تغييرات كبيرة في تجربة المستخدم.

تعديلات على مشاهدة مقاطع الفيديو

ويمكن أن يكون هذا الارتفاع الكبير في مشاهدات مقاطع الفيديو نتيجة للتوجه العام نحو زيادة استهلاك المحتوى المرئي، إذ أصبح جزءًا أساسيًا من مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤدي دورًا مهمًا في تلبية تلك الاحتياجات.
وكانت إكس قد أجرت الكثير من التعديلات على آليات مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو في المنصة، ومنها:
- السماح لأصحاب الحسابات الموثقة برفع مقاطع فيديو طويلة حتى ساعتين بجودة 1080 بكسل، أو ثلاث ساعات بحد أقصى بجودة 720 بكسل.
- وحسّنت المنصة واجهة مشغل مقاطع الفيديو.
- كما أضافت إليه خيارات مثل عرض التعليق النصي في أثناء تشغيل الفيديو لمساعدة أصحاب الإعاقات السمعية.
- وسمحت بتحميل مقاطع الفيديو مباشرةً لبعض المستخدمين.

اقرأ أيضا

حرارة الصيف أنجبت شعراء في حب غريمه

"جوجل" تكشف عن إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو في هذا التوقيت

خطوة مفاجئة من يوتيوب تجاه أصحاب المحتوى الطبي

ميزة معرفة من زار ملفك الشخصي وصلت إلى منصة إكس.. ولكن!

اغلقها فورا .. ميزة في سناب شات تعرض خصوصيتك للخطر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية 10:30 ص الجمعة، 01 سبتمبر 2023

بشرى من "ماكس".. المكالمات الصوتية والمرئية على "إكس" قريبًا

ايلون ماسك 3:51 م الخميس، 31 أغسطس 2023

وسط تحذيرات أمنية.. ماسك يكشف عن ميزة غير مسبوقة لمستخدمي "إكس"

ايلون ماسك 10:46 ص الأربعاء، 30 أغسطس 2023

ماسك لا يتوقف.. "إكس" تطلق إصدارًا تجريبيًا لمنافسة المنصة الأكثر خجلاً

11:37 ص الأحد، 27 أغسطس 2023

قبل وصوله إلى المريخ.. عالمة في “ناسا” تتوقع موت إيلون ماسك بـ”التسمم”

اقرأ أيضا

الكوكب التاسع
4:04 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

العلماء يكشفون عن كوكب شبيه بالأرض "مختبئًا" داخل نظامنا الشمسي

ميتا
2:27 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

ميتا تضيف خيار الاشتراك المدفوع إلى فيسبوك وإنستغرام.. ماذا عن الإعلانات؟

واتساب
6:45 م السبت، 02 سبتمبر 2023

22 مليون مستخدم لـ "واتساب" في المملكة.. وهذه نسب التطبيقات المنافسة

شركة أبل
11:22 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

سهم "أبل" يحقق أطول سلسلة مكاسب خلال 17 شهرا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي