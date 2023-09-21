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صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة في "آيفون 15 برو ماكس" تكذب مزاعم "آبل"

آيفون 15 برو ماكس
آيفون 15 برو ماكس
أ أ
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رصد مراجع صيني ما قال إنه ارتفاع في حرارة جهاز "آيفون 15 برو ماكس" الذي طرحته شركة "أبل" مؤخرًا، مما يقلل من قدرات الجهاز عند حد معين فيما يسمى بالـ"ثيرمال ثروتلينج".اضافة اعلان
يأتي ذلك على الرغم من تأكيد "آبل" قدرة الجهاز على التعامل مع العمليات المعقدة والألعاب من الفئة الأولى "AAA"، والتي تتطلب قدرات قوية للمعالج ومعالج الرسوميات المدمج. 

تجربة عملية

المراجع الصيني "جيكاروان" خلال مراجعته للجهاز عبر لعبة "جينشن إمباكت"، حلل البيانات، حيث لعب في درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية لمدة نصف ساعة، فأخرج الجهاز 59.1 إطار في الثانية في ظل إضاءة شاشة 300 نتس، مستهلكًا طاقة 4.13 وات.
ومقارنة بجهاز العام الماضي بمعالج إيه 16، فقد أخرج في نفس الظروف 56.5 إطار في الثانية مستهلكًا طاقة 4.32 وات.
الأمر الذي اعتبره المعالج تطويرًا فقط بـ4.4%، مما أوصله لاستنتاج أن إيه 17 هو مجرد تعديل طفيف في قدرات معالج العام الماضي، وليس معالجًا جديدًا بالكامل، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

المعالج يحد من قدرات  الجهاز

ووجد المراجع الصيني أنه بلعب ألعاب متطلبة مثل "ريزيدينت إيفل فيليدج"، لاحظ أن المعالج يحد من القدرات بشكل متسارع لتجنب ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
وهذا ما يسمى "ثيرمال ثروتلينج"، أو ما معناه الخنق بسبب الحرارة، وهي تقنية في المعالجات لمنع احتراق المعالج بتقليل الإمكانيات لتفادي ارتفاع درجات الحرارة الداخلية في الجهاز.
واستنتج "جيكاروا"، أن المعالج الجديد لن يكون قادرًا على التعامل بكامل قدراته مع الألعاب الجديدة، التي تدعي أبل قدرته على التعامل معها بكفاءة كاملة.
وأكد أنه في الوضع الحالي يلجأ المعالج لخنق قدراته بسبب الحرارة، بالرغم من كون تلك الألعاب كان معالج العام الماضي يتعامل معها بنفس الكيفية، وبالتالي فزيادة إمكانيات الألعاب بعد التحديث، ربما لن يتمكن المعالج من التعامل معها بشكل كامل.

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