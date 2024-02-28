من حائل لجازان.. ضربات قاصمة لتجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 200 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات



القبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

