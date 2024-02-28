من حائل لجازان.. ضربات قاصمة لتجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الأربعاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 200 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 200
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدروفي
حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين
المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط
تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القاتوفي
جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 120
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
القبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدرقبضت
المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية
الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ
الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.