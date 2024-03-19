بهذه الخطوات.. وفّر وقتك واطلب لوحة مركبتك دون الذهاب لمقر المرور

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قدمت إدارة المرور خدمة مهمة للمواطنين لأجل تسهيل طلب لوحة المركبة الخاصة أو مركبة المنشأة، وذلك من خلال عدة خطوات ميسرة وبدون الذهاب لمقر المرور.



خطوات طلب لوحة المركبة بدون الذهاب لمقر المرور:



تكلفة إصدار لوحات مركبة بدل تالف أونلاين



وكتبت إدارة المرور على حسابها في منصة "إكس" :" عبر خدمة استبدال اللوحات في منصة أبشر .. وفّر وقتك واطلب لوحات مركبتك أو مركبات منشأتك دون الحاجة لزيارة مقار المرور" والتي جاءت كالتالي:1- الدخول إلى منصة أبشر.2- اختيار خدمات المركبات.3- اختيار إدارة المركبات.4- تحديد المركبة.5- اختيار استبدال المركبة.وفي وقت سابق أوضحت الإدارة العامة للمرور، تكلفة إصدار لوحات مركبة بدل تالف أونلاين.وجاء رد المرور إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: "كم تكلفة إصدار لوحات مركبة بدل تالف أونلاين؟".واستعرضت "المرور" قيمة رسوم تجديد لوحة السيارة وكذلك اللوحات التالفة والمفقودة، وجاء الرد على النحو التالي:- لوحة نقل خاص:تبلغ قيمة رسم لوحة نقل خاص 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة حافلة خاصة:تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة خاصة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة سيارة أجرة:تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة الأجرة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة سيارة نقل عام:تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة حافلة عامة:تبلغ قيمة رسم لوحة حافلة عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة سيارة نقل عام:تبلغ قيمة رسم لوحة سيارة النقل العام 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة دراجة آلية:تبلغ قيمة رسم لوحة دراجة آلية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة مركبة أشغال عامة:تبلغ قيمة رسم لوحة مركبة أشغال عامة 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة مؤقتة:تبلغ قيمة رسم اللوحة المؤقتة 300 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة دبلوماسية اقتصادية:تبلغ قيمة رسم لوحة دبلوماسية اقتصادية 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة تصدير:تبلغ قيمة رسم لوحة التصدير 100 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة:تبلغ قيمة رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة 3000 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.- لوحة بشعار مميز:تبلغ قيمة رسم لوحة بشعار مميز 800 ريال، ويبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال.