الجهات الأمنية توجه ضربات موجعة لهؤلاء خلال ساعات (تفاصيل)

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تمكنت الجهات الأمنية من ضبط مروجي مخدرات في عدة مناطق بلإضافة إلى ضبط مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود، وهو ما نرصده لكم في هذه السطور.



منطقة العارضة:



أيضا قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.



عقوبات مشددة:



ترويج مواد مخدرة بجدة:



منطقة الحدود الشمالية:



التعاون مع الأمن:

