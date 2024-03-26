الجهات الأمنية توجه ضربات موجعة لهؤلاء خلال ساعات (تفاصيل)

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تمكنت الجهات الأمنية من ضبط مروجي مخدرات في عدة مناطق بلإضافة إلى ضبط مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود، وهو ما نرصده لكم في هذه السطور.
منطقة العارضة:
أيضا قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة
الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.
عقوبات مشددة:وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل
من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى
أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى
السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن
المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
ترويج مواد مخدرة بجدة:كما قبضت المديرية
العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما
(1.4) كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.
منطقة الحدود
الشمالية:فيما قبضت المديرية
العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراصاً خاضعة
لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
التعاون مع الأمن:وتهيب الجهات
الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.