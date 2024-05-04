من قلب الدرعية.. حديقة البجيري لوحة بديعية من الطبيعة الخلابة

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كشفت شركة الدرعية أن حديقة البجيري التي تقع في قلب الدرعية، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 150+ ألف متر مربع.



محتويات حديقة البجيري:



مكونات طبيعية خلابة



أفضل الأنشطة في حديقة البجيري التراثية



وأوضحت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الحديقة تحتوي على مسارات للمشاة والدراجات ومناطق عامة ترتقي بجودة الحياة.وأشارت إلى أن الحديقة تتصل بمنطقة مطل البجيري وتطل على وادي حنيفة التاريخي ، كما تضم مسطحات خضراء عديدة وتتزين بالمناظر الطبيعية.وفي هذه السطور نلقي الضوء على حديقة الجبري عن قُرب:يمكنك أن تعيش تجربة مميزة واستثنائية بزيارة حديقة البجيري، التي تعد واجهة مهمة وبارزة للمحليين والسياح الراغبين بقضاء وعيش أوقات رائعة.حديقة البجيري الرياض، تعد واحدةمن أهم وجهات السياحة الكثيفة الإقبال من السياح ومن السكان، نظرًا لتفردها بمكونات طبيعية خلابة، ومعالم أثرية تعود إلى ما يزيد على 300 عام.يجمع موقعها الكائن بشمال العاصمة الرياض، فرص التعرف على آثار وثقافة وتاريخ منطقة الدرعية الشهيرة، وكذلك الاستمتاع بالطبيعة البدوية الخلابة؛ لكون المنطقة مُمتدة لحوالي 60 ألف متر مربع على الناحية الشرقية لوادي حنيفة، وقد شهد الموضع العديد من التحديثات وعمليات التطوير، وأُضيفت لها الكثير من المرافق الترفيهية والخدمية، لتُصبح الرحلة إلى هُناك متنفس ترفيهي/سياحي مُمتع.1- مع بداية النهار الممتع الذي ستقضيه في حديقة البجيري الدرعية ، ننصحك بالبدء بالتجوّل في أرجاء الحديقة والاستمتاع بكل المناظر الطبيعية التي ستجد نفسك محاطاً بها، كتلك الأشجار الظليلة و المساحات الخضراء الرحبة.2- أول ما يستقبلكم فور الوصول إلى منتزه البجيري المساحات الخضراء المُمتدة مد البصر والمشتملة على آلاف الأشجار والنباتات والنخيل والزهور مُختلفة الأنواع ونادرة الفصائل، والتي يتخللها ممرات للمشي، وجلسات خشبية مُظللة تُتيح الاسترخاء والسكينة في أحضان الطبيعة الغناء.3- في خلفية كل هذا الجمال الطبيعي مجموعة من المشاهد الأثرية الحجرية والطينية المُتنوعة بين البيوت والقلاع والحصون، والتي يُتاح للضيوف زيارتها والتجول بداخلها.4- إلى جانب كل هذا الجمال، تعيش وتلعب بحرية كاملة العديد من أنواع وسلالات الحيوانات، أبرزها اللاما والغزلان، التي يُمكن مداعبتها وإلتقاط الصور التذكارية معها.5- تنتشر كذلك العديد من المحلات التجارية المُتخصصة في الهدايا التذكارية والمصنوعات البدوية اليدوية لرحلة تسوق شيقة.6- تحتضن بداخلها برك مائية جميلة، أما لحظات التأمُّل، فبوسعك قضاؤها مستريحاً على أحد أماكن الجلوس الموزّعة في أرجاء الحديقة.7- يمتد المنتزه على أرضية مُنخفضة يُحيط بها من الجهات الأربع مُرتفعات وتكوينات صخرية يُمكن تسلقها والتقاط الصور التذكارية فوقها بخلفيات رائعة من الخضرة والمشاهد الأثرية المُرتفعة.8- هذا وتوفّر حديقة البجيري الدرعية مساحات ملائمة لممارسة الرياضة، حيث يوجد دروب تم تخصيصها للاستمتاع برياضة المشي والركض.9- يشتمل متنزه البجيري الرياض أيضًا على العديد من المطاعم والمقاهي التراثية/ البدوية القوائم والديكورات، والتي تُقدم مُنتجاتها على بسطاتٍ أرضية من المفروشات البدوية زاهية الألوان، وهو ما يُتيح الراحة والاستمتاع مع العائلة