ملجأ للاسترخاء والهدوء النفسي.. اقض يوماً رائعاً في حديقة العُليا بالرياض (صور)

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الإطلالة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة.

كما يأتي من منطلق أن نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته.



حديقة العليا والمساحات الخضراء:







أهم الأنشطة في حديقة العليا الرياض:







التنزه والاستمتاع بالأشجار:



القراءة ومطالعة الكتب:







ممارسة الرياضات المُفضلة



مُشاهدة البحيرة والنوافير







تناول الطعام



ترفيه الأطفال







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