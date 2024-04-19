ملجأ للاسترخاء والهدوء النفسي.. اقض يوماً رائعاً في حديقة العُليا بالرياض (صور)

أ أ
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الإطلالة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة.
كما يأتي من منطلق أن نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته.
حديقة العليا والمساحات الخضراء:حديقة العليا بالرياض،
أحد أهم الحدائق في المملكة، والتي تعد ملجأ مريحاً للاسترخاء والراحة ومجلبة
للهدوء النفسي والسكينة الداخلية.
تضم الحديقة مساحات واسعة طبيعية وترفيهية، حيث يطلق عليها البعض "جنة خضراء" في أرض المملكة وعنصر جذب سياحي مهم، كما تتجمل حديقة العليا في الرياض بوجود مناطق ألعاب مخصصة للصغار، وعدد من المطاعم والمقاهي التي تقدم منتجات بجودة عالية.
أهم الأنشطة في
حديقة العليا الرياض:تتميز حديقة
العليا بمجموعة متناغمة من الأنشطة الترفيهية بعيدة بعض الشيء عن صخب الأماكن
المزدحمة والملاهي، حيث أنها الملاذ الأول لهواة الاستجمام والتنزه والاستمتاع
بالطبيعة، وإليكم أهم هذه الأنشطة:
التنزه
والاستمتاع بالأشجار:فرصة كبيرة
لهواة الهدوء والاسترخاء، حيث يُمكنهم أخذ هدنة من متاعب الحياة ومشقة العمل
والروتين اليومي الممل، والتنزه بين ممرات الحديقة، والاستمتاع بمنظر أشجار النخيل
على جانبي ممرات المشي.
القراءة ومطالعة
الكتب:إن كنتم من هواة
القراءة والاطلاع؛ فيُمكنكم القيام بذلك في حديقة العليا، واغتنام فرصة الجلوس في
الهواء الطلق وهدوء الحديقة، ومن ثم الاستمتاع بالتجول بين سطور كتابكم المُفضل
أثناء سماع أصوات زقزقة العصافير، والجدير بالذكر أن الحديقة تحتوي على أماكن
مُظللة بعيدة عن حرارة الشمس.
ممارسة الرياضات
المُفضلةيُمكنكم ممارسة
رياضتكم المُفضلة هنا في حديقة العليا الرياض حيث الممرات المُمهدة للمشي والركض،
أو حتى الاستمتاع بركوب دراجاتكم الخاصة في الهواء الطلق، فهو حقًا شعور يستحق
التجربة للاستمتاع بكل لحظة أثناء وجودكم بها.
مُشاهدة البحيرة
والنوافيريأتي دور
البحيرة الاصطناعية لتُعطيكم نصيبها من الاستمتاع، حيث يُمكنكم الجلوس أمام
البحيرة ومن ثم مُشاهدة إحدى النوافير أثناء تشغيلها، ولا تنسوا إحضار مشروبكم
المُفضل وتناوله أثناء جلوسكم على ضفاف البحيرة.
تناول الطعامبالرغم من عدم
وجود مطاعم أو أكشاك بيع الطعام والتسالي بالحديقة؛ إلا أنه يُمكنكم جلب طعامكم
المُفضل، وإحضار الحصير البسيط وافتراشه على العُشب، ومن ثم تحضير سُفرة الغداء
التي تُفضلون، والاجتماع حولها لتناول وجبتكم في الهواء الطلق تحت سماء الرياض.
ترفيه الأطفاللم تغفل أمانة
الرياض من توفير الترفيه اللازم للأطفال، حيث يوجد بالحديقة مجموعة من الألعاب
البسيطة التي تُناسب الصغار، وتم وضعها على أرض رملية للمزيد من الأمان أثناء لعب
الأطفال.
أسعار الدخول إلى حديقه العليا في الرياض
دخول مجّاني
المعالم القريبة
من حديقه العلياقد تظن أن رحلتك
انتهت عند هذه الحديقة، بيد أنه في الحقيقة يوجد أماكن سياحية في الرياض تقع
بالقُرب منها وننصحك باستكشافها مثل حديقة النخيل بالرياض على بُعد 9.4 كم ومنتزه
الملك عبدالله الرياض على بُعد 9.64 كم
الفنادق القريبة
من حديقه العليا الرياضعلى بعد حوالي
2.86 كم من الحديقة، يقع فندق انتركونتيننتال الرياض وهو أحد افضل فنادق الرياض 5
نجوم.
كذلك فندق هوليدي إن الرياض فهو من أفضل فنادق الرياض 4 نجوم ويُعتبر من أقرب الفنادق للحديقة إذ يبعُد مسافة 3.6 كم عن الحديقة.
كما أن فندق الفيصلية الرياض يبعُد مسافة 3.7 كم عن الحديقة، يُصنّف من افضل فنادق الرياض 5 نجوم.