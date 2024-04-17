إنذار عاجل من أمطار وصواعق رعدية ورياح متربة على الرياض و4 مناطق لـ11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



صواعق وأمطار ورياح قوية حتى الـ11 مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الرياض، وتشمل "رماح والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "النعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام وراـي تنورة".3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".4 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".5 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة والأمواه وبيشة وتثليث وطريب".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والصواعق والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءًفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة