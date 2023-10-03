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حتى هذا الموعد.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وأتربة مثارة

أمطار غزيرة
توقعات بأمطار وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، مع صواعق رعدية على هذه المناطق:
1 - منطقة الجوف، وتشمل "طبرجل والقريات".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وحزم الجلاميد".
3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص وبدر ووادي الفرع".
4 - منطقة تبوك، وتشمل محافظة "المعظم وتبوك وتيماء حقل والبدع وضباء ونيوم".
5 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وموقق والشنان وبقعاء وسميراء".
6 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنوم
7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والليث والقنفذة والكامل والطائف وميسان والجموم وخليص والعرضياتضم وم".
8 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
9 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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