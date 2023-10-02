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منها مكة وعسير.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وأتربة لـ 9 مساءً

أمطار الطقس
أمطار غزيرة ورياح وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

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أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، مع صواعق رعدية على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل محافظة "البدع وتبوك وحقل وضبا".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والعويقلية ورفحاء".
3 - منطقة الجوف وتشمل "دومة الجندل وسكاكا وطبرجل والقريات".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص والمدينة وخيبر وبدر ووادي الفرع".
5 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وموقق والشنان وبقعاء وسميراء".
6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورينيه والليث والقنفذة والكامل والطائف وميسانضم وم".
7 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
8 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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