الأحد، 09 ربيع الأول 1445 ، 24 سبتمبر 2023

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إنذار أصفر لـ 9 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

أمطار وسيول في مكة
أمطار ورايح على عدة مناطق
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أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم، الإنذار الأصفر محذرًا من أمطار مصحوبة برياح شديدة على مكة والمدينة وعدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وحذر من أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك وتشمل، "أملج".
2 - منطقة حائل وتشمل، "الحائط والسليمي والشملي والغزالة"
3 - منطقة نجران وتشمل" بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل “خيبر والعلا وبدر وينبع والعهد ووادي الفرع والرايس وينبع".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والعرضيات والكامل والطائف وأضم وميسان والجموم وخليض والقنفذة والليث وبحرة الخرمة ومويه ".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش".
8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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