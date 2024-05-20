برديات كثيفة.. تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة على مناطق المملكة (فيديو)

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية، تكونت برديات كثيفة مع زخات قوية ورياح نشطة على
مناطق مختلفة من المملكة.
تقلبات
جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطةوأظهرت
مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت البرديات مع الأمطار
والسيول التي صاحبها نشاط للرياح السطحية
المثيرة للأتربة والغبار.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
📍بردية كثيفة على منتزه السحاب والعزيزية وبني مازن شمال #ابها— طقس (@tqqs) May 19, 2024
الأحد ١١ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
19 مايــو 2024م
متابعة | رشود الحارثي
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في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض.