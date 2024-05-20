الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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برديات كثيفة.. تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة على مناطق المملكة (فيديو)

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برديات كثيفة
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية، تكونت برديات كثيفة مع زخات قوية ورياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.
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تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت البرديات مع الأمطار والسيول  التي صاحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض.

نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

 كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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