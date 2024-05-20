برديات كثيفة.. تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة على مناطق المملكة (فيديو)

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية، تكونت برديات كثيفة مع زخات قوية ورياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.





تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول





الأحد ١١ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

19 مايــو 2024م

متابعة | رشود الحارثي

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. pic.twitter.com/gEJsXCDFUR 📍بردية كثيفة على منتزه السحاب والعزيزية وبني مازن شمال #ابها الأحد ١١ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ19 مايــو 2024ممتابعة | رشود الحارثي May 19, 2024

نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت البرديات مع الأمطار والسيول التي صاحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.