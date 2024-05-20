8 نصائح للحصول على درجات مرتفعة في الاختبارات

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يقدم الخبراء، مجموعة من النصائح التي تساعد الطلاب على تحقيق درجات مرتفعة في الاختبارات.

يأتي هذا فيما يؤدي طلاب مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اختبارات نهاية العام التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.

ويقول الخبراء، إنه يجب على الطلاب التأكد من الاستعداد بشكل كافٍ للاختبارات.

لكن ثمة مشكلة، وهو أن لكل واحد طرق مذاكرة مختلفة، وهذا يعني أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع. بمعنى آخر، قد تكون بعض نصائح مناسبة لك ولكنها قد لا تناسب شخصًا آخر.

فالطلاب يعيشون في بيئات مختلفة، وهذا هو السبب وراء استخدامهم لأساليب مختلفة عندما يتعلق الأمر بالمذاكرة للاختبارات،.

وإليك بعض النصائح التي تساعدك على الاستعداد للاختبارات النهائية، التي قد تساعدك على الحصول على درجات مرتفعة، وفقًا لموقع spellquiz.com.





1. استرخِ: احصل على فترات راحة بشكل دوري



2. المذاكرة الجماعية



3. احصل على المساعدة من الإنترنت



4. اشحن دماغك: اشرب الكافيين



5. أحماض أوميجا 3 الدهنية – معززة للعقل



6. استخدم الوسائل البصرية لتركيز أفضل



7. خذ خطوة إلى الوراء: تدرب على الأسئلة السابقة



8. أساليب المذاكرة الجديدة



كلما كان يوم الاختبار مرهقًا أكثر، كلما كان أداؤك سيئًا. لذا تأكد من أنك تأخذ فترات راحة منتظمة، لأن ذلك سيضمن أن عقلك في أفضل حالاته. مقابل كل ساعة من الدراسة المكثفة، قم بالمشي لمدة 5 دقائق.هل شعرت يومًا بالإرهاق أثناء إكمال المنهج بأكمله؟ إذن، ماذا يجب أن تفعل؟عليك البحث عن مجموعة من الطلاب زملائك في الفصل. للمذاكرة معًا، وسيساعدك ذلك على تبادل الملاحظات والدروس حتى تتمكنوا جميعًا من الاستعداد.لكن احذر من أنك قد تشعر بالاسترخاء الشديد مع أصدقائك وتقضي وقتًا ممتعًا بدلاً من المذاكرة. ويوصى بالذهاب إلى مكان للمذاكرة مثل المكتبة حتى تتمكن من التركيز.فكرة أخرى يمكنك القيام بها مع صديقك هي اختبار بعضكما البعض وممارسة ألعاب الكلمات.كطالب، عليك أن تعلم أن الإنترنت هو صديقك، فهز مليئ بالمعلومات. إذا كان هناك درس أو موضوع لم تفهمه، فلن يستغرق البحث عنه في "جوجل" سوى جزء من الثانية.هناك أيضًا الكثير من الموارد المتاحة عبر الإنترنت، مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت وأفلام الفيديو الوثائقية التي يمكنك استخدامها لمعرفة المزيد حول الموضوعات الدراسية.القهوة هي أفضل صديق للطالب. عندما تذاكر، ستحتاج إلى بعض القهوة حتى تشعر بالانتعاش الذهني، خاصة في وقت متأخر من الليل عندما تقضي ساعات في مشروع أو ورقة بحثية.ووجدت دراسات أن المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي تساعد في إبقاء العقل في حالة تأهب وقابلية لتلقي المعلومات.يعاني الطلاب من ارتفاع مستويات القلق أثناء الاختبارات بشكل كبير. وتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية سيساعد على تقليل القلق، والإجابة في الاختبارات بشكل مثالي.عندما تعمل على إنشاء وسائل مساعدة مرئية مثل المخططات والرسوم البيانية لمساعدتك على المذاكرة، يمكنك دمج جميع ملاحظاتك في مخططات تفصيلية حتى تتمكن من مراجعتها بانتظام. وهو ما من شأنه أن يساعدك على التركيز بشكل أفضل.إن تذكر الصور أسهل بكثير من مجرد الكلمات البسيطة. بهذه الطريقة، يمكنك تذكر كل ما تحتاج إلى معرفته أثناء الاختبارات.إن التدرب على الاختبارات السابقة سيكون مفيدًا لك، لأنه سيعطيك بعض الأفكار حول أساليب طرح الأسئلة والدروس المهمة.استفد من صداقاتك الأكبر منك واطلب منهم نصائح حول كيفية اجتياز اختباراتك بنجاح.عندما تجيب على الاختبارات، فإنك تتدرب أيضًا على الإجابة، ويمكنك أيضًا ضبط الوقت حتى تتمكن من التعود عليه، كما لو أنك في اختبارات فعلية.يتلقى دماغك المعلومات من خلال وسائل مختلفة، مما يعني أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التعلم.يجد البعض أن التعلم السمعي فعال بينما يعمل البعض الآخر بشكل أفضل مع التعلم البصري. حتى إن آخرين يجدون أن التعلم الحركي هو طريقة الدراسة الأكثر فعالية بالنسبة لهم.