أسوأ عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا الموعد

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بعد سلسلة من العواصف الشمسية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي، حذر الخبراء من أن انفجارات أكثر قوة قد تستمر في ضربها حتى عام 2025.

وقال الدكتور جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد لموقع "ديلي ميل"، إن الشمس لم تصل بعد إلى "الحد الأقصى للطاقة الشمسية"، وهي النقطة الأكثر نشاطًا في دورتها الشمسية المتكررة التي تبلغ 11 عامًا، حيث يؤدي الاضطراب الأكبر إلى زيادة إجمالي إنتاج طاقة الشمس.

وأضاف: "يمكننا بسهولة أن نواجه عواصف أكبر بكثير خلال العام أو العامين المقبلين".





حدث كارينجتون

ضغط مستمر على الأقمار الصناعية



وحدثت العاصفة الشمسية في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة اضطراب على سطح الشمس، "بقعة شمسية"، وصف بأنه أكبر من الاضطراب الشمسي الذي أنتج حدث كارينجتون عام 1859.وفي الأول من سبتمبر 1859، لاحظ عالم الفلك البريطاني "ريتشارد كارينجتون" توهجًا شديدًا من الضوء الأبيض على سطح الشمس. وأعقب ذلك زيادة في النشاط الشمسي، بما في ذلك إطلاق كمية هائلة من المواد الشمسية إلى الفضاء.ووصل الانبعاث الإكليلي الناتج عن حدث كارينجتون إلى الأرض خلال 17.6 ساعة فقط، وعندما ضرب الغلاف المغناطيسي لكوكبنا، أثار عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة.وأدت العاصفة إلى إشعال النيران في أسلاك التلغراف، وقطع الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وحتى تعطيل بوصلات السفن - ويتوقع خبراء الطقس الفضائي أن الضربة المباشرة من العواصف الشمسية الأكبر القادمة قد تكون أسوأ.وقال الدكتور ماكدويل: "إنه بالتأكيد وقت مخيف بالنسبة لمشغلي الأقمار الصناعية".وفي "الحد الأدنى الشمسي" لعام 2019، كان عدد البقع الشمسية المرئية على سطح الشمس صفرًا فعليًا، ولكن عند الحد الأقصى القادم في يوليو 2025، قدر المركز الوطني الأمريكي للتنبؤ بالطقس الفضائي أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 115 بقعة شمسية.وتنتج هذه المناطق الكثيفة مغناطيسيًا من الاضطراب على السطح الشمسي توهجات شمسية وثورانات بلازما أكثر قوة من "القذف الكتلي الإكليلي" (CME).وفي حين أن الدورة الشمسية التي تستمر 11 عامًا لا ترفع سوى إجمالي الإشعاع الصادر من الشمس بنسبة صغيرة خادعة تبلغ 0.1%، فإن هذا الفائض يتركز بشكل كبير في نشاط البقع الشمسية.وتم توثيق هذه الزيادات إلى 173000 تيراواط (تريليونات واط) من الطاقة الشمسية التي تضرب الأرض باستمرار، لتعطيل الأقمار الصناعية، وتعتيم الاتصالات اللاسلكية، والتداخل مع شبكة الكهرباء .لكن حتى قبل المرحلة الأكثر نشاطًا في العام المقبل، عندما تعاني الأرض من البقع الشمسية المتعددة، فلا زال هناك ضغط مستمر على البنية التحتية للأقمار الصناعية في العالم في الوقت الحالي - من إشعاع الشمس المرتفع مع اقترابها من الحد الأقصى للطاقة الشمسية.وقال الدكتور ماكدويل: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، حتى بدون العواصف الشمسية، كان معدل السحب على هابل (التلسكوب الفضائي) أكبر بعشر مرات مما كان عليه خلال الحد الأدنى من الطاقة الشمسية".وأوضح أن "هذه العواصف الشمسية، على الرغم من أنها مثيرة، إلا أنها في الواقع جزء فقط من قصة الأقمار الصناعية".وتابع: "(خلال) هذه الفترة بأكملها من السنوات القليلة المقبلة سوف تسحب الأقمار الصناعية إلى الأسفل أكثر بكثير من معظم العقد الماضي".وعطلت العاصفة الشمسية المغناطيسية الأرضية، يوم الجمعة الماضي الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) للمزارعين، وأوقفت معدات الزراعة في جميع أنحاء الغرب الأوسط الأمريكي.