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منخفض المطير.. أمطار تاريخية بالإمارات وفيضانات بعمان والبحرين تسبح في المياه (فيديو)

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منخفض المطير
أ أ
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وسط حالة التأهب الخليجي، تستمر دول الخليج في استقبال الأمطار الناجمة عن #منخفض_المطير الجوي الذي أثّر على سلطنة عُمان والإمارات والبحرين والأجزاء الشرقية من المملكة.اضافة اعلان

شلل بالإمارات وتأهب خليجي  وطواريء بالبحرين

وعلى مدار 3 أيام، تساقطت أمطار غزيرة، ما أدى إلى فيضانات في بعض الدول ودفع إلى العمل والدراسة من بُعد، فيما ارتفعت حصيلة القتلى من جراء السيول في سلطنة عمان إلى 18 شخصًا، معظمهم أطفال.


ومن المتوقع أن يتحرك المنخفض الجوي نحو الشرق ، حيث ستشتد السُحب الرعدية على أجزاء من الكويت وشرق المملكة وقطر والبحرين وغرب الإمارات.

هطولات في 6 مناطق وأكثر

وعن آخر مستجدات المنخفض الجوي "المطير"، أوضح خبراء الأرصاد أن التأثير الفعلي للمنخفض الاثنين وكانت ذروته أمس ويستمر اليوم بتوقعات أمطار رعدية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق "الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وحفر الباطن والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعُمان والربع الخالي".

"المسند": حالة مطرية قوية تضر 4 دول

وقال أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عبدالله المسند: إن حالة منخفض المطير مستمرة، وتؤثر على أجزاء من عمان والإمارات وقطر والبحرين.
وأوضح أن النماذج المناخية للتوقعات الجوية أجمعت على حالة مطرية معتبرة، كنات ذروتها أمس وأثرت كل من شمالي عمان، وعلى الإمارات والبحرين وقطر.


وأضاف أن الحالة ملفتة وتستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة من الجهات ذات العلاقة؛ خاصة في المواقع الجبلية في شمالي عمان والإمارات.
وفي دبي وجهت السلطات بأن يكون العمل عن بُعد لموظفي الحكومة وجميع المدارس الخاصة في الإمارة.
وأعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، أن البلاد شهدت أعلى كميات أمطار في تاريخها منذ 75 عامًا حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية كميات أمطار، هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

منخفض المطير حدث استثنائي تاريخي

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن هطول الأمطار القياسي الذي شهدته الإمارات خلال الـ24 ساعة، جراء تأثرها بـ"منخفض المطير"، يعد حدثًا استثنائيًا في تاريخها المناخي منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة كميات أكثر من الأمطار.


وذكر المركز أن منطقة "خطم الشكلة" في مدينة العين، سجلت أعلى كمية أمطار في الدولة، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة.

أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح سلطنة عمان 

فيما شهدت سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات خلال الساعات الماضية، واجتاحت الأمطار الغزيرة بعض المناطق، مما أدى إلى جريان سيول جارفة اجتاحت الأودية والمناطق السكنية.

وفعّلت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة العمانية، المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات واللجان الفرعية بالمحافظات المتوقع تأثرها بالحالة الجوية، ورفع درجة الجاهزية للحدّ من تداعياتها والاستجابة لبلاغات الأضرار المحتملة.


السيول وسط المنازل في البحرين

وفي البحرين، أظهرت مقاطع فيديو متداولة، السيول وهي تحاصر السكان وتغرق الشوارع والطرق والمركبات، وسط تنبيهات صادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بغزارة الأمطار المتوقعة، وإلى تواصل اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة مع المعنيين بمتابعة "منخفض المطير".

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