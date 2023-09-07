الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

فيديو

مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل حبس ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة 20 يوما

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
كشفت الدكتورة هيام العوفي مدير عام التوجيه الطلابي بوزارة التعليم، عن تفاصيل نظام حماية الطفل، مؤكدة أن التعليم هي من تقرر سجن ولي أمر الطالب وذلك بعد التأكد من كل المحاولات بعد تغيبه أكثر من 20 يوما.اضافة اعلان

 3 فصول دراسية:

وأوضحت "العوفي" في مداخلة مع برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" أن هناك 3 فصول دراسية، فإذا تغيب الطالب عدد من الأيام في كل فصل دراسي، يعني هذا أنه سيكون هناك تعثر وفاقد دراسي كبير.

وأضافت: "المهم أن الطالب يطلع من مقاعد الدراسة مسلح بالمعلومات لكي يكون إنسان ناجح ويتم التواصل مع ولي الأمر وتقديم كل الخدمات التي يحتاج إليها الطالب سواء كانت نفسية أو مادية".

وتابعت: "إذا تحققت الإدارة التعليمية أن كل الأمور قد تم الأخذ بها يتم إحالة الأمر لنظام حماية الطفل، بكل المسوغات لأن الطفل في هذه الحالة قد يكون في خطر قد يكون التأثر غير مقصود وخارج عن سيطرة الأسرة"، 

تفاصيل القرار:

يحيل غياب 20 يومًا عن الدراسة دون عذر ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل. 

وتحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملاً إلى المككمة الجزائرية، ويحق للقاضي أن يصدر حكمًا تعزيرًا بسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.
آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب

وكانت وزارة التعليم أعلنت مؤخرًا تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، تتضمن التحقيق مع ولي الأمر، وإحالته للمحكمة الجزائية.
ويختص هذا الإجراء، بالطلاب الذين يصل غيابهم إلى 20 يومًا فما فوق بدون عذر.

ويُحال ولي أمر الطالب الذي تغيب عن الدراسة 20 يومًا بدون عذر إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.

بدورها تحيل النيابة ملف التحقيق والادعاء كاملاً للمحكمة الجزائية، وهناك يحق للقاضي أن يصدر حكمًا بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة، في حال ثبوت إهماله غياب الطالب، وفقًا لوزارة التعليم. 

المادة 23 من نظام حماية الطفل


وتستند الجهات القضائية المختصة في استدعاء ولي أمر الطالب بهذا الخصوص على المادة 23 من نظام حماية الطفل.

وتعتبر النيابة التسبب في انقطاع الطلاب عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.

كما تشدد النيابة على مسؤولية الوالدين في خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.

اقرأ أيضا

الإفلاس في بريطانيا
9:50 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بداية من السويد "حارقة القرآن" وانتهاء ببريطانيا.. الإفلاس يطارد الدول الأوروبية

إحباط تهريب المخدرات
8:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

منصة مساند
7:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

ماذا يعني استقدام عاملة "معين باسم" وعلاقتها برسوم التأشيرة.. مساند يوضح؟

7ع 895 5
3:23 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بتوجيهات القيادة.. المملكة تُحقق الهدف العالمي بخفض وفيات حوادث الطرق

اقرأ أيضا

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

"اللعبة المكشوفة".. حملة الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين

اليوم الوطني.. أهم المعلومات عن توحيد المملكة في ذكراها الـ 93

دراسة: الجمهور في المملكة لا ينخدع في إعلانات المشاهير

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

إحباط تهريب المخدرات 8:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

منصة مساند 1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

اليوم الوطني 1:28 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

اليوم الوطني.. أهم المعلومات عن توحيد المملكة في ذكراها الـ 93

بعض المتهمين 11:34 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

مداهمة أوكار في جازان ونجران.. ضربة أمنية قوية لتجار السموم في ساعات

اقرأ أيضا

بعض المتهمين
11:34 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

مداهمة أوكار في جازان ونجران.. ضربة أمنية قوية لتجار السموم في ساعات

خدمة القسط الميسر
1:46 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

المزايا والأهداف.. طريقة الحصول على السكن الملائم من خلال خدمة القسط الميسر

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

منصة مساند
1:43 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

هل الاستقدام متاح من دولة إثيوبيا.. مساند يجيب؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الإفلاس في بريطانيا
9:50 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

بداية من السويد "حارقة القرآن" وانتهاء ببريطانيا.. الإفلاس يطارد الدول الأوروبية

وزارة التعليم
9:41 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

مسؤولة بالتعليم تكشف تفاصيل حبس ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة 20 يوما

واتساب
12:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تغييرات جذرية في واتساب.. تسريبات تكشف عن تصميم جديد لـ آيفون وأندرويد

أهم 10
8:47 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

إحباط تهريب المخدرات
8:09 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

النيابة العامة
6:49 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين