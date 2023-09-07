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توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

منصة مساند
مساند
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تفاعل الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، مع تساؤلات بعض المستفيدين بشأن مدة صلاحية التأشيرة.اضافة اعلان

مدة صلاحية تأشيرة العمالة



وأوضحت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن مدة صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية سنتين من تاريخ الإصدار غير قابلة للتجديد.
وفي وقت سابق، أكد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، أن الاستقدام متاح حاليا من دولة أوغندا.

الاستقدام من أوغندا



جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن، مدى إمكانية الاستقدام من دولة أوغندا من خلال النظام.
وأجاب برنامج مساند، بقوله: "يمكنك الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية للجنسية المذكورة من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام".
وفي وقت سابق، حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، 4 خطوات لتحويل راتب العمالة عبر urpay :

4 خطوات لتحويل راتب العمالة



- حـمـل urpay وأنــشــــئ حساب للعمالة
- قم باختيار أيقونة مساند وأضف العمالة
- اختر دفع راتب وقم بإدخال الراتب ومدة العمل
- حدد المحفظة المطلوبة وأكد عملية التحويل

مدة تحويل تكلفة نقل العمالة



كذلك حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، مدة تحويل تكلفة نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة تحويل تكلفة  ومستحقات نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.

وأجابت منصة مساند، بقولها: “إنه يتم تحويل تكلفة النقل إلى صاحب العمل الحالي خلال 5 أيام عمل من إتمام عملية النقل”.

آلية توثيق العقود 



وكان الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، قد حدد في وقت سابق، آلية توثيق العقود للعمالة المنزلية.
وردًا على استفسار حول آلية إجراء تعديل راتب بمساند، قالت عبر حسابها في موقع “إكس” (تويتر سابقًا): “هي خدمة لتوثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، والتأكد من شمول العقد على جميع البنود اللازمة”.

عقود العمالة المنزلية



وأطلقت “مساند”، خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة ولا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقه وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها.

فترة التجربة للعمالة المنزلية

حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، فترة التجربة للعملة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".

وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".
وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".

يذكر أن مساند هي أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.

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