مداهمة أوكار في جازان ونجران.. ضربة أمنية قوية لتجار السموم في ساعات

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بعض المتهمين
بعض المضبوطين
أ أ
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قبضت شرطة محافظة العارضة بمنطقة جازان على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛لاتخاذهم سكنهم وكرًا لترويج مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة،وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم،وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

قطاع الحرث
فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (76) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

نجران
كما قبضت شرطة منطقة نجران على (3) مواطنين لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

المضبوطات
وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة وبندقية هوائية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (48) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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