من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

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تواصل الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة توجيه الضربات لمروجي المواد المخدرة على كافة أنواعها، والتي تستهدف عقول الشباب وتهدم الأوطان.
وتمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بالعديد من المروجين والمهربين اليوم الخميس، والإيقاع بـ"كوكتيل من المخدرات" قبل ترويجها.
الرياضقبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه
مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والهيروين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
مكة المكرمةقبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما
مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ
مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة
الاختصاص.
منطقة عسيرأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب
(41) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
منطقة جازانأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (38)
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وقبل ذلك، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، عن تنفيذ ضربة موجة لتجار السموم وضبط كمية ضخمة من الحبوب المخدرة.
ضربة موجة لتجار السموم
وأوضحت مكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر"، سابقا، أنه تم ضبط ضبط (306,300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وفي وقت سابق، قبضت شرطة محافظة العارضة بمنطقة جازان على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛لاتخاذهم سكنهم وكرًا لترويج مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة،وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم،وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن وتهيب الجهات
الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.