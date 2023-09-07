من مكة لـ الرياض.. "هيروين وحشيش" في قبضة الأمن وضبط المروجين

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تواصل الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة توجيه الضربات لمروجي المواد المخدرة على كافة أنواعها، والتي تستهدف عقول الشباب وتهدم الأوطان.

وتمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بالعديد من المروجين والمهربين اليوم الخميس، والإيقاع بـ"كوكتيل من المخدرات" قبل ترويجها. اضافة اعلان





الرياض



مكة المكرمة



منطقة عسير



منطقة جازان



ضربة موجة لتجار السموم



التعاون مع الأمن

