اليوم الوطني.. أهم المعلومات عن توحيد المملكة في ذكراها الـ 93

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تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، والذي اعتمده الملك عبدالله بن عبدالعزيز يومًا وطنيًا للمرة الأولى في عام 2005.

ويوافق هذا اليوم المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م. اضافة اعلان



أمة في رجل



من هنا كانت البداية



الاحتفال باليوم الوطني



الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس السعودي



وفي كتاب "أمة في رجل"، يقول عبدالله بن عبد المحسن التركي: إِن حياة الملك عبد العزيز - رحمه الله -تمثل ملحمة من الكفاح والنضال، خاضها، وقادها الملك الصالح عبد العزيز آل سعود في شبه الجزيرة العربية.وأضاف: لقد كان نضاله كله منذ بدأ في شبابه الباكر تحت راية التوحيد، باعتباره فريضة شرعية، والوحدة باعتبارها هدفًا سياسيًا لشبه الجزيرة العربية. وإِذا كان الملك عبد العزيز - رحمه الله - قد نجح في توحيد المملكة تحت راية التوحيد، وأقام مملكة ينظر إِليها المسلمون باعتبارها نموذجًا صحيحًا للدولة الإِسلامية المعاصرة، فإِن ذلك النجاح لم يأت طفرة في حياة الملك عبد العزيز، بل سبقه من الجهد والجهاد ما ينبغي أن يعرف للأجيال الحاضرة، والقادمة من شباب الأمة الإِسلامية كلها،كانت البداية عندما خرج الملك عبدالعزيز آل سعود من الكويت على رأس حملة صغيرة من 60 رجلاً من أقاربه وأنصاره صوب الرياض لينجح في السيطرة عليها، فبايعه أهلها في 15 يناير عام 1902.وفي عام 1913، استطاع السيطرة على الإحساء التي كانت في قبضة العثمانيين وقتذاك.وفي عام 1921 نجحت حملة بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود في السيطرة على عسير.وفي سبتمبر عام 1921، استطاع الملك عبدالعزيز دخول حائل، ليبسط سلطته تمامًا على نجد.وقد نجح في دخول الطائف ومكة عام 1924، ولاحقًا ضم جدة في عام 1925.وفي عام 1926 تمت مبايعة الملك عبدالعزيز ملكًا على الحجاز في المسجد الحرام بمكة،ليصبح لقبه ملك الحجاز وسلطان نجد ليستمر ذلك حتى 23 سبتمبر عام 1932 عندما تم إعلان قيام المملكة العربية السعودية.وفي 2005، أقر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اعتبار اليوم الوطني إجازةً رسميّة ابتداءً من اليوم الوطني السعودي 75 الذي وافق ذلك العام.ويحصل الطلاب في مختلف المدارس والجامعات على إجازة اليوم الوطني الثالث والتسعين يوم الأحد 9 ربيع الأول 1445ه، 24 سبتمبر 2023م، نظرًا لموافقة يوم 23 سبتمبر موعد الإجازة الأسبوعية (السبت).كما يحصل العاملون بالقطاع الحكومي والخاص على إجازة مماثلة في اليوم الوطني.يختلف اليوم الوطني عن يوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير من كل عام.وفي مثل هذا اليوم من عام 1932، أصدر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، مرسومًا بتوحيد المملكة.بينما يحيي "يوم التأسيس" ذكرى تأسيس الدولة السعودية قبل حوالي ٣٠٠ عام، حين تولى الإمام محمد بن سعود حكم مدينة الدرعية في منتصف سنة ١٧٢٧.