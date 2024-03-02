تحذير عاجل من اليوم إلى الثلاثاء.. أمطار رعدية على الرياض و5 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين، متوقعًا أن تشهد مناطق المملكة تساقط أمطار رعدية خلال الأيام المقبلة.





أمطار رعدية على الرياض وعدد من المناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المطرية تبدأ من اليوم السبت وتستمر حتى يوم الثلاثاء. وتشمل هذه الأمطار مناطق مختلفة في المملكة، وذلك على النحو التالي.1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العهد ووادي الفرع".2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل".3 – منطقة الباحة، وتشمل "بلجرشي والمندق وقلوة والمخواة والحجرة وبني حسن والقرى والعقيق وغامد الزناد".4 – منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وخميس مشيط ومحايل وأبها وأحد رفيدة وطريب وتثليث".5 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة والفطيحة وهروب وبيش وصبيا”.6 - منطقة الرياض، وتشمل "العاصمة والدرعية والحريق وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف وشقراء والمزاحمية ورماح والمجمعة وثادق والغاط والزلفي ومرات وحريملاء".





وأشار إلى أن هذه التحذيرات تصدر في ظل تأثير حالة جوية غير مستقرة تجتاح المملكة، مما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة، محذرًا من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل.







