عاجل.. "يقظة رجال الأمن".. ضربات استباقية نوعية لتجار السموم في كافة مناطق المملكة

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تواصل قوات الأمن ضرباتها الاستباقية النوعية لمروجي السموم في كافة أنحاء المملكة، حيث يتم استهدافهم وفقا لخطط موضوعة ومدروسة جيدا.
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المديرية العامة لمكافحة المخدرات:
وعلى مدار الشهور الماضية، كثفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من جهودها لتعقب الجناة والإمساك بخيوط وأطراف القضايا ومن ثم إلقاء القبض عليهم.
منطقة عسير:
ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب 116 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
إحباط ترويج حشيش في جازان
وفي جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مواطنَيْن لترويجهما 5 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة الدائر.
وأضافت أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
قطاع الدائر:كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر التابع لـ "جازان" أيضا على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب 41 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وأشارت إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
عملية نوعية في الحرث
كذلك أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وقالت إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
منطقة الرياض:
وفي منطقة الرياض، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي على مواطن اتخذ منزلًا وكرًا لترويج 4 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و10,638 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وقالت الإدارة إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما أعلنت دوريات الأمن أنها ألقت اليوم، القبض على شخص لمحاولته سرقة صراف آلي.
وأكدت أن الفرق الشرطية تحركت وتمكنت من ضبط المتهم الذي تخفى ليسرق الصراف الآلي.
وأشارت إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيقات.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
تخصيص أرقام للاتصال:
ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.