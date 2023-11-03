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عاجل.. "مشاهد لم ترها من قبل".. هذا ما فعلته السيول في "الدمام والقطيف والطائف"

سيول وإنقاذ
سيول
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وثقت مقاطع فيديو متداولة مشاهد مذهلة لما فعلته السيول في العديد  من مناطق ومدن المملكة، أمس الخميس.

ففي الدمام والقصيم والطائف، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار وصلت إلى حد السيول ، وتداول مواطنون فيديوهات للحظة جريان السيول.اضافة اعلان

الدمام:


البداية مع الدمام، حيث وثق مقطع فيديو متداول لحظة قيام شاب بالشقلبة في الهواء قبل سقوطه في مياه الأمطار التي غمرت أحد الشوارع .

وخلال الفيديو، وقف الرجل على صبة خرسانية ثم يستعد للقفز فوق المياه وبعد ذلك قفز وهو يستدير في الهواء ويسقط في المياه المتوقفة.

وشهدت المدينة، أمس، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد غمرت الشوارع وأدت لجريان السيول والأودية.

القطيف:


كما شهدت القطيف مساء أمس، الخميس، عاصفة قوية ورياح عاتية تسببت في تساقط بعض أشجار النخيل



محافظة رفحاء:


في سياق متصل، هطلت أمس أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة على مراكز محافظة رفحاء، شملت مركز لينة، والهباس، ورغوة ،وحدق الجندة ،وأعيوج ،وأم عمارة ، وزعبية ،والزقلا، وأم العصافير وغيرها سالت على إثرها الشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة,وعم بنفعها أرجاء البلاد.

المناظر الخلابة:


ودفعت الحالة المطرية الأهالي للخروج للاستمتاع بالمناظر الخلابة، وتوثيقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة, في ظل اعتدال في درجات الحرارة، فيما حظيت المحال المتخصّصة لبيع مستلزمات الرحلات البرية بإقبال جيد من المتنزهين لاقتناء لوازم البر المختلفة.

محافظة أملج:

كما هطلت أمس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات محافظة أملج، شملت مركز الهجومية و القرى التابعة له، سالت على إثرها بعض الشعاب.




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