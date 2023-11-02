أمطار غزيرة في القنفذة والمظليف والرياض ومكة.. و"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرات

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شهدت العديد من المناطق في المملكة اليوم تساقطا مكثفا للأمطار، فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً - إنذار أحمر- من استمرار هطول الأمطار . اضافة اعلان





محافظة القنفذة ومركز المظليف:



أمطار متوسطة إلى غزيرة:



أعلى معدلات سقوط الامطار:



العاصمة الرياض:



المدينة المنورة:



ومن بين المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة محافظة القنفذة، ومركز المظيلف والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع للأمواج وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.في الوقت نفسه، هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من العاصمة المقدسة.سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس، حيث بلغت (61.4) ملم في طريق الكر بالطائف، و(22.5) ملم في مطار الطائف.جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال (89) محطة رصد هيدرولوجية ومناخية.وسجّلت الهدا (4.2) ملم، ومنتزة سيسد (2.8) ملم، وقيا بالطائف (1.8) ملم، وعرفات (1.0) ملم، ومنى (1.7) ملم، والقعور بمحافظة الكامل (4.6) ملم.وفي العاصمة الرياض، سجّلت محافظة الزلفي بالرياض (45.0) ملم، وعلقة الزلفي (43.0) ملم وروضة السبلة(28.5) ملم، والبطين الجنوبي (22.0) ملم، وفي منطقة القصيم سجلت البكيرية (51.5) ملم، وبريدة (49.0) ملم، وعنيزة (42.4) ملم، ورياض الخبراء (41.5) ملم، والشماسية (40.0) ملم، والبدائع (33.0) ملم، وأم حزم الشماسية (35.7) ملم، ومحطة القطار (26.2)ملم، والبطين ببريدة(23.0) ملم، وضرية (22.0)ملم، والفوارة (21.0) ملم، والنبهانية (20.0)ملم، ودخنة الرس(19.6)ملم، والمذنب (18.4)ملم، وعيون الجواء(18.0) ملم، والأسياح(16.7)ملم، والشقة العليا في بريدة (14.4) ملم.وفي المدينة المنورة، سجّلت مهد الذهب (13.0) ملم، وسد بطحان (9.4) ملم، وفي المنطقة الشرقية سجل مطار الدمام(26.8) ملم، والقاعدة الجوية بحفر الباطن(16.4) ملم، والسعيرة بحفر الباطن (9.0) ملم، وفي منطقة عسير سجّلت رجال ألمع (14.6) ملم، والشغف بأبها (1.2) ملم، وفي منطقة حائل سجّلت محطة القطار (29.2) ملم، والروضة (10.2) ملم.جازان:فيما سجّلت حزم الجلاميد بعرعر بمنطقة الحدود الشمالية (3.6) ملم، و(1.6) ملم في مطار رفحاء.يأتي هذا، فيما سجّلت محافظة بيش بمنطقة جازان (19.6) ملم، وقيادة حرس الحدود بالمنطقة (2.4) ملم، وفي منطقة نجران سجلت النمصة بمحافظة بدر الجنوب (0.8) ملم، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، يمكن زيارة الرابط التالي: https://cutt.us/218RH