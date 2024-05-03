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عاجل.. لمدة 5 أيام.. "الدفاع المدني": استمرار الأمطار الرعدية على الرياض وهذه المناطق

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
أ أ
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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.اضافة اعلان

أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق

ودعت إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


حالة مطرية عامة من السبت حتى الأربعاء

 وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ السبت حتى يوم الأربعاء المقبل.


تقلبات جوية على مكة والرياض و5 مناطق

 وأوضحت أن مناطق مكة المكرمة والرياض وجازان ونجران وعسير والباحة والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.


الأسبوع القادم.. تحذير من استمرار الأمطار

في الوقت نفسه، حذر خبراء الأرصاد من استمرار الأمطار والسيول والبرد على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة.

تحذير من استمرار الأمطار والسيول على معظم الأنحاء

وحسب "طقس العرب"، فرغم انحسار الحالة الماطرة عن كافة مناطق المملكة، إلا أن توقعات الأمطار تُشير إلى بقاء القطاع الجنوبي من المملكة، بما في ذلك جنوب منطقة الرياض، تحت تأثير تقلبات جوية خلال الأيام القادمة.



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