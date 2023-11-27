عاجل.. منها الداخلية والدفاع الجوي .. تعرف على أهم الوظائف العسكرية والمدنية (تفاصيل)

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أعلنت عدة جهات في المملكة عن فتح باب القبول في وظائف شاغرة وتخصصات مهمة وذلك لراغبي الالتحاق بها.





وزارة الداخلية:



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تفاصيل الوظائف والتخصصات:



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شرح تحديث المؤهل:





الجهات:

1- ديوان وزارة الداخلية.

2- المركز الوطني للعمليات الأمنية 911.

3- القوات الخاصة للأمن والحماية.

4- كلية الملك فهد الأمنية.

5- حرس الحدود.

6- الهيئة العليا للأمن الصناعي.





نبذة عن القطاعات:



1- الهيئة العليا للأمن الصناعي:



- نظراً لأهمية المرافق البترولية والصناعية والخدمية؛ فقد رأت القيادة الرشيدة ضرورة إنشاء هيئة عليا للأمن الصناعي تتولى وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية تلك المرافق في مجالات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق لضمان استمرارية العمل والإنتاج تحت كل الظروف.



2- المديرية العامة لقوات حرس الحدود:

- المديرية العامة لحرس الحدود أحد أهم الأسلحة الهامة في القوات العسكرية ومهمته الأساسية حماية الحدود البرية والبحرية من الاختراق غير المشروع وكذلك منع عمليات التسلل والتهريب غير المشـروع للبضائع والممنوعات مثل المخدرات والأسلحة وغيرها.





3- كلية الملك فهد الأمنية:

- تعنى كلية الملك فهد الأمنية بتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية المتخصصة لمنسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية، والمساهمة بذلك في خدمة المجتمع، وتحقيق الأمن الشامل، من خلال التأهيل والتدريب الأمني.





4- المركز الوطني للعمليات الأمنية:

- مركز على مستوى عالٍ من التجهيزات التقنية والكوادر البشرية القادرة على مواكبة العمل الأمني المتطور، يضم المركز الأجهزة الأمنية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها حتى انتهائها.





5- القوات الخاصة للأمن والحماية:

- القوات الخاصة للأمن والحماية تهدف إلى المحافظة على الأراضي المخصصة لمشروع نيوم والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المواقع التي تشرف عليها الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتأمين الحماية اللازمة لها، والمساهمة في دفع عجلة التنمية في تحقيق أهداف رؤية المملكة المباركة.





6- ديوان وزارة الداخلية:

- يعتبر ديوان وزارة الداخلية أحد قطاعات وزارة الداخلية.





الرتب العسكرية:

- وكيل رقيب.

- عريف.

- جندي أول.

- جندي.



الوظائف والتخصصات المطلوبة:

1- وكيل رقيب:

- القطاعات (ديوان الوزارة - الهيئة العليا للأمن الصناعي - المركز الوطني للعمليات الأمنية).

- بكالوريوس (الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تقنية المعلومات، أمن المعلومات، علوم حاسب – نظم معلومات، لغة عربية، إعلام وعلاقات عامه، لغة انجليزية، قانون، تصميم جرافيك والوسائط المتعددة، بحوث العمليات، هندسة اتصالات، موارد بشرية، لغة فرنسية، لغة اسبانية، لغة صينية، لغة المانية، لغة برتغالية، إدارة أعمال).





2- عريف:



- القطاعات (ديوان الوزارة - الهيئة العليا للأمن الصناعي - المركز الوطني للعمليات الأمنية).

- دبلوم سنتين ونصف كحد أدنى (الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تقنية المعلومات، أمن المعلومات، علوم حاسب، نظم معلومات، إعلام وعلاقات عامه، لغة انجليزية، قانون، موارد بشرية، أمن وسلامة، تصميم جرافيك والوسائط المتعددة، محاسبة، دعم فني).





3- جندي أول:



- القطاعات (ديوان الوزارة - كلية الملك فهة الأمنية - الهيئة العليا للأمن الصناعي - المركز الوطني للعمليات الأمنية).

- دبلوم سنتين أو أربع فصول دراسية كحد أدنى (الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تقنية المعلومات، أمن المعلومات، علوم حاسب، نظم معلومات، فني شبكات، فني برمجيات، فني ميكانيكا، تقنية صيانة الآلات الميكانيكية، فني كهرباء تقنية القوى الكهربائية، نظم المعلومات الإدارية، تربية بدنية، التحليل الكمي، الإحصاء، إدارة مالية، إعلام وعلاقات عامة، لغة انجليزية، قانون، تصميم جرافيك والوسائط المتعددة، إدارة مكتبية، إدارة أعمال، أمن وسلامة).





4- جندي:



- القطاعات (ديوان الوزارة - كلية الملك فهد الأمنية - حرس الحدود - الهيئة العليا للأمن الصناعي - المركز الوطني للعمليات الأمنية - القوات الخاصة للأمن والحماية).

- ثانوية عامة أو ما يعادلها.



الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران



أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بمدينة الرياض، لحملة (الثانوية العامة) للانضمام في إحدى المسارات (العسكري والمدني) تدريب منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.





البرنامج التدريبي:

- تقدم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض شهادة الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) من خلال البرامج التدريبية التالية:



1- المسار المدني:

- صيانة هياكل ومحركات الطائرات.





2- المسار العسكري:

- برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية المشاركة:

- صيانة إلكترونيات الطائرات.

- صيانة ميكانيكا الطائرات.

- نظم الطائرات بدون طيار - ميكانيكا.

- نظم الطائرات بدون طيار - إلكترونيات.

- نظم الطائرات بدون طيار - اتصالات.





مدة البرنامج:

- يمتد البرنامج التدريبي بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض إلى ثلاث سنوات وتتوزع على المراحل التالية:

1- السنة التحضيرية:

- برنامج مكثّف في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات.



2- سنة الدبلوم المشارك



- المهارات والمعلومات الأساسية للتخصص والتطبيقات العملية.





3- سنة الدبلوم:

- دراسة المهارات التطبيقية والفنية للتخصص بكثافة وأكثر دقة.





4- يتضمن خلال فترة البرنامج التحاق المتدربين في أنشطة تلمذة مهنية (تدريب على رأس العمل) لمدة 200 ساعة مع احد شركاء صناعة الطيران داخل الكلية.





مزايا البرنامج:

1- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.

2- دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال الفترة التدريبية لعروض رعاية وظيفية.

4- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية لما يتطلب احتياج سوق العمل.





متطلبات التسجيل:

1- أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية.

2- أن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية) خلال الخمس سنوات الماضية. والأولوية لمن حصل على معدل التراكمي %90 فأعلى.

3- إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم والأولوية لمن حصل على درجة القدرات العامة 70 فأعلى.

4- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.





التفاصيل:





موعد التسجيل:





- يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق 2023/12/03م وينتهي التقديم يوم التسجيل بتاريخ 1445/06/03هـ الموافق 2023/12/16م.





طريقة التسجيل:



- من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:

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وظائف وزارة الدفاع

يمكن الاستعلام عن الترشيح الأولي لوظائف وزارة الدفاع (التجنيد) عبر (بوابة القبول)، للوظائف العسكرية للفترة الأولى لعام 1445هـ، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة، وموقع (أي وظيفة) خبر رقم (76603)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.



- النتائج تظهر تدريجياً، لذا يرجى معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغ.



للاستعلام بشكل مباشر (مع معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغ):

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قوات الدفاع الجوي الملكي

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.



المسميات الوظيفية (ملف PDF):

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.

5- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.

6- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.

7- اجتياز الكشف الطبي.

8- إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.

9- في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.

موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.



طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا

يمكن الاستعلام عن الترشيح الأولي لوظائف وزارة الدفاع (التجنيد) عبر (بوابة القبول)، للوظائف العسكرية للفترة الأولى لعام 1445هـ، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة، وموقع (أي وظيفة) خبر رقم (76603)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.- النتائج تظهر تدريجياً، لذا يرجى معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغ.للاستعلام بشكل مباشر (مع معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغ):أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.المسميات الوظيفية (ملف PDF):الشروط:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.2- أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.5- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.6- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.7- اجتياز الكشف الطبي.8- إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.9- في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.موعد التقديم:- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي:

أعلنت وزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل (رجال) للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.وأوضحت أن ذلك يأتي وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.