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عاجل.. خلال ساعات .. ضربات استباقية ومداهمات تطيح بمروجي السموم والمخالفين

الحرب على المخدرات
الحرب على المخدرات
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على مدار ساعات قليلة، نفذت الأجهزة المختصة حملات مفاجئة لضبط المخالفين ومروجي السموم والمخدرات قبل توزيعها وترويجها وتدمير الشباب والمواطنين.اضافة اعلان

الفرق الرقابية:

ونجحت الفرق الرقابية في تفكيك المخططات الإجرامية للعناصر الخارجة عن القانون والراغبة في تدمير المجتمع، حيث نفذت ضربات استباقية لها وقضت عليها في المهد.

الغش التجاري:


وداهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة مستودعين ومعمل لقيامهم بالغش التجاري وذلك قبل توزيع المنتجات على المواطنين.

وأوضحت أن المخالفين كانوا يمارسون الغش التجاري في منتج الدقيق “المدعوم” بإعادة تعبئته في عبوات مختلفة لتحقيق الربح السريع.

العمالة المخالفة:

وأضافت: ضبطنا العمالة المخالفة، والكميات المغشوشة قبل وصولها للمستهلكين، وأغلقنا المستودع بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتابعت: تم غلق المواقع المخالفة وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

مادة الحشيش


وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية.

وبحسب البيان، حاول المتهمون تهريب (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

جازان 


كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
 

إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر محاولة تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبط حرس الحدود بمنطقة جازان أيضًا، محاولة تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ضبط مواطن ارتكب مخالفات رعي

في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطن مخالف لنظام البيئة ارتكب مخالفة رعي (20) متنًا من الإبل،في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بمنطقة الرياض.

ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

وفي الرياض، قبضت دوريات الأمن على مواطن لترويجه 8473 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.


الجهات الأمنية 


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما تم تخصيص رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

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