عاجل.. الحرب على المخدرات .. تحذير من ٤ أمراض قاتلة في انتظار متعاطي الهيروين (تفاصيل)

4 تأثيرات خطيرة: اضافة اعلان



أضرار إدمان المخدرات





- إصابة جهاز المناعة:



- مضاعفات نفسية:



- الاضطرابات الهرمونية:



- أعراض ذهنية:



أعراض إدمان المخدرات





قصة سجين:



المخدرات كانت القاسم المشترك من حولي



إغراءات الثراء السريع والطلعات



أتمنى أن يعود الزمن لكن "فات الفوت"







متعاطي مخدر الهيروين ذو ميول انتحارية، ومعرّض للإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد.pic.twitter.com/eqcSbwF2dp متعاطي مخدر الهيروين ذو ميول انتحارية، ومعرّض للإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد. #الحرب_على_المخدرات November 22, 2023

يعد مخدر الهيروين أحد أخطر أنواع المخدرات على الإطلاق فهو ذو خصائص إدمانية عالية وتأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.وهناك العديد من الأضرار لتعاطي مخدر الهيروين من بينها ما يلي:1- ميول للتخلص من الحياة.2- ضعف وضمور الجسم.3- انخفاض شديد في معدل نبضات القلب واحتمال مرتفع للوفاة.4- الإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد.بشكل عام فإن هناك العديد من الأضرار لإدمان المخدرات وهي كالتالي:مثل الإصابة بالأمراض الجنسية والأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الفيروسي.مثل التغيير في الشخصية، والتدني في الأداء والوظيفي والمعرفي.مثل العقم والتأثير في عملية الإنجاب.مثل الشعور باللامبالاة، وفقدان الحكم الصحيح على الأشياء.- انتشار الجرائم للحصول على المال أو المقاومة.- التفكك الأسري ومشكلات الطلاق.ويمكن معرفة الشخص المدمن على المواد المخدرة من خلال ملاحظة الأعراض التالية:- اضطرابات النوم .- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر العام .- احمرار العينين ، واتساع حدقة العين .- هالات سوداء تحت العينين .- الرجفة .- فقدان أو زيادة الشهية.في سياق متصل، يحكي أحد السجناء قصته من خلف القضبان، وهو يتحسر على حاله وحياته التي دمرها بيديه، عندما وافق رفقاء السوء وقرر أن يعمل معهم في المخدرات.يقول، لم يعد لي مستقبل وخسرت كل شيء، ويكفي ما حدث للعائلة والأسرة، وخاصة الوالدة التي تتحسر يوميا على ما حدث لي.ويضيف، كان المجتمع من حولي كله مخدرات، إما من خلال التهريب والتوزيع، أو على الأقل يعمل بها لتوفير حاجته واستخداماته.ويكمل: كانت الحياة عادية وتسير بدون مشاكل، حتى أتى إلى أحد الأصدقاء وقال لي: ليس لديك أموال ولا ليس أمامك طريق للحصول عليها، إلا بالعمل معنا في المخدرات.وتحت الضغط المتواصل، وإغراءات الحصول السريع على الأموال وافقت على العمل معه، ما هي إلا يومين فقط وكنت في يد قوات الأمن، ثم جئت إلى هنا في السجن.ويقول: لم أسمع لنصائح أهلي والمقربين مني، ولم أكن أتخيل أن نهاية الأماني الكاذبة سوف تكون هنا في السجن، ويا ليتني ما قررت أن أجرب حظي في هذا الطريق الخطير.وأضاف، أتمنى الآن ان يعود بي الزمن، وعندما يعرض على هذا الرجل أن استقبل المخدرات، يكون ردي بالرفض التام لهذا الطريق المدمر لكل شيء جميل في الحياة، لكن "فات الفوت".