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عاجل.. الحرب على المخدرات .. تحذير من ٤ أمراض قاتلة في انتظار متعاطي الهيروين (تفاصيل)

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مخدرات
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يعد مخدر الهيروين أحد أخطر أنواع المخدرات على الإطلاق فهو ذو خصائص إدمانية عالية وتأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.

4 تأثيرات خطيرة:اضافة اعلان


وهناك العديد من الأضرار لتعاطي مخدر الهيروين من بينها ما يلي:

1- ميول للتخلص من الحياة.

2- ضعف وضمور الجسم.

3- انخفاض شديد في معدل نبضات القلب واحتمال مرتفع للوفاة.

4- الإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد.

أضرار إدمان المخدرات

بشكل عام فإن هناك العديد من الأضرار لإدمان المخدرات وهي كالتالي:

- إصابة جهاز المناعة:


مثل الإصابة بالأمراض الجنسية والأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الفيروسي.

- مضاعفات نفسية:


مثل التغيير في الشخصية، والتدني في الأداء والوظيفي والمعرفي.

- الاضطرابات الهرمونية:


مثل العقم والتأثير في عملية الإنجاب.

- أعراض ذهنية:


مثل الشعور باللامبالاة، وفقدان الحكم الصحيح على الأشياء.

- انتشار الجرائم للحصول على المال أو المقاومة.

- التفكك الأسري ومشكلات الطلاق.

أعراض إدمان المخدرات


ويمكن معرفة الشخص المدمن على المواد المخدرة من خلال ملاحظة الأعراض التالية:

- اضطرابات النوم .
- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر العام .
- احمرار العينين ، واتساع حدقة العين .
- هالات سوداء تحت العينين .
- الرجفة .
- فقدان أو زيادة الشهية.

قصة سجين:


في سياق متصل، يحكي أحد السجناء قصته من خلف القضبان، وهو يتحسر على حاله وحياته التي دمرها بيديه، عندما وافق رفقاء السوء وقرر أن يعمل معهم في المخدرات.

يقول، لم يعد لي مستقبل وخسرت كل شيء، ويكفي ما حدث للعائلة والأسرة، وخاصة الوالدة التي تتحسر يوميا على ما حدث لي.

المخدرات كانت القاسم المشترك من حولي


ويضيف، كان المجتمع من حولي كله مخدرات، إما من خلال التهريب والتوزيع، أو على الأقل يعمل بها لتوفير حاجته واستخداماته.

ويكمل: كانت الحياة عادية وتسير بدون مشاكل، حتى أتى إلى أحد الأصدقاء وقال لي: ليس لديك أموال ولا ليس أمامك طريق للحصول عليها، إلا بالعمل معنا في المخدرات.

إغراءات الثراء السريع والطلعات


وتحت الضغط المتواصل، وإغراءات الحصول السريع على الأموال وافقت على العمل معه، ما هي إلا يومين فقط وكنت في يد قوات الأمن، ثم جئت إلى هنا في السجن.

ويقول: لم أسمع لنصائح أهلي والمقربين مني، ولم أكن أتخيل أن نهاية الأماني الكاذبة سوف تكون هنا في السجن، ويا ليتني ما قررت أن أجرب حظي في هذا الطريق الخطير.

أتمنى أن يعود الزمن لكن "فات الفوت"


وأضاف، أتمنى الآن ان يعود بي الزمن، وعندما يعرض على هذا الرجل أن استقبل المخدرات، يكون ردي بالرفض التام لهذا الطريق المدمر لكل شيء جميل في الحياة، لكن "فات الفوت".

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