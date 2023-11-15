الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

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جامعة الملك عبدالله في المقدمة .. تعرف على ترتيبات جامعات المملكة وفق ترتيب التايمز

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جامعة الملك عبد الله
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تربعت جامعة الملك عبد الله على قائمة أفضل الجامعات في المملكة بحسب تصنيف التايمز عام 2023.

31 جامعة:

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وبحسب "التايمز"، جاء ترتيب الجامعات كالتالي:


1- جامعة الملك عبدالله

2- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

3- جامعة الملك خالد

4- جامعة محمد بن فهد الأهلية

5- جامعة الملك سعود

6- جامعة الملك عبدالعزيز

7- جامعة الملك فيصل

8- جامعة القصيم

9- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

10- جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

11- جامعة الجوف

12- جامعة أم القرى

13- جامعة الأميرة نورة

14- جامعة الفيصل.

15- جامعة الحدود الشمالية.

16- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

17- جامعة الأمير سلطان.

18- جامعة الطائف.

19- جامعة تبوك.

20- جامعة الأمير سطام.

21- جامعة طيبة.

22- جامعة جازان.

23- جامعة جدة.

24- جامعة عفت.

25- جامعة حائل.

26- الجامعة الإسلامية.

27- جامعة الباحة.

28- جامعة المعرفة.

29- جامعة نجران.

30- جامعة بيشة.

31- جامعة حفر الباطن.

تقييم مرتفع:



قي وقت سابق، استطاعت 22 جامعة بالمملكة أن تحصل على تقييم مرتفع في تصنيف "التايمز" لعام 2023 ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم.

22 جامعة



وفيما يخص الترتيب الداخلي، جاءت جامعة الملك فهد للبترول في مقدمة الجامعات، تلتها بعد ذلك جامعة الملك عبد العزيز.

ترتيب الجامعات السعودية حسب تصنيف التايمز لعام 2024:


1. جامعة الملك فهد للبترول
2. جامعة الملك عبد العزيز
3. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
4. جامعة الملك سعود
5. جامعة الأمير سلطان
6. جامعة الفيصل
7. جامعة الملك خالد
8. جامعة الطائف
9. جامعة حائل
10. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
11. جامعة الجوف
12. جامعة الملك سعود بن عبد العزيز
13. جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
14. جامعة الأمير سطام
15. جامعة أم القرى
16. جامعة جازان
17. جامعة الملك فيصل
18. جامعة القصيم
19. جامعة تبوك
20. جامعة جدة
21. جامعة نجران
22. جامعة طيبة.

جامعة أكسفورد:


ولا تزال جامعة أكسفورد هي الجامعة الأفضل في العالم للعام الثامن على التوالي، وهي الجامعة الوحيدة التي ظلت محتفظة بمكانتها في الصدارة.

وبشكل عام يشير تصنيف التايمز هذا العام إلى أن أفضل 10 جامعات في العالم، تأتي من الجامعات الأمريكية والبريطانية، ولكن تتقدم الجامعات الأمريكية على البريطانية من حيث التواجد في التصنيف، حيث استحوذت الجامعات الأمريكية على أغلب المراكز في الترتيب 10 و30 جامعة على مستوى العالم.

بالإضافة إلى كون أمريكا مركزًا لأكثر من ربع أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، تلتها الجامعات البريطانية التي يوجد بها أكثر من 10% من أفضل 100 جامعة، وواحدة من كل ثمانية من أفضل 200 جامعة.

ما هي أفضل الدول المشاركة في تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2024؟



مع أمريكا وبريطانيا، هناك العديد من الدول التي تشتهر بجودة التعليم بها، والتي تم تصنيف جامعاتها ضمن أفضل الجامعات في تصنيف التايمز، حيث اشتمل تصنيف أفضل 30 جامعة على 6 دول أخرى.

ومن أهم الدول التي أثبتت تواجدًا مميزًا في التصنيف هي دولة الصين، الدولة التي لا يكن لديها سوى جامعتين ضمن أفضل 100 جامعة منذ 6 سنوات، لكنها الآن تشارك بـ 7 جامعات.

كما صعدت جامعتان لها ضمن أفضل 20 جامعة في العالم، وفي خلال عام صعدت جامعة بكين من المركز الـ17 إلى المركز الـ14، بينما تقدمت جامعة تسينغهوا من المركز 16 إلى المركز 12.

قارة آسيا:


لكن بشكل عام ظهرت قارة آسيا في تصنيف أفضل الجامعات، بإجمالي 737 جامعة في القائمة الكاملة من آسيا، مع الحصول على العديد منها على تصنيفات مرتفعة.

ففي تصنيف أفضل 30 جامعة، جاءت جامعة سنغافورة الوطنية في المركز 19، وجامعة طوكيو في المركز 29، والتي تعد أيضًا واحدة من أفضل 119 جامعة يابانية في التصنيف، وهو رقم لا تتفوق عليها فيها سوى أمريكا.

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