جامعة الملك عبدالله في المقدمة .. تعرف على ترتيبات جامعات المملكة وفق ترتيب التايمز

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تربعت جامعة الملك عبد الله على قائمة أفضل الجامعات في المملكة بحسب تصنيف التايمز عام 2023.





31 جامعة:





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تقييم مرتفع:



22 جامعة



ترتيب الجامعات السعودية حسب تصنيف التايمز لعام 2024:



جامعة أكسفورد:



ما هي أفضل الدول المشاركة في تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2024؟



قارة آسيا:



وبحسب "التايمز"، جاء ترتيب الجامعات كالتالي:1- جامعة الملك عبدالله2- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن3- جامعة الملك خالد4- جامعة محمد بن فهد الأهلية5- جامعة الملك سعود6- جامعة الملك عبدالعزيز7- جامعة الملك فيصل8- جامعة القصيم9- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية10- جامعة الملك سعود للعلوم الصحية11- جامعة الجوف12- جامعة أم القرى13- جامعة الأميرة نورة14- جامعة الفيصل.15- جامعة الحدود الشمالية.16- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.17- جامعة الأمير سلطان.18- جامعة الطائف.19- جامعة تبوك.20- جامعة الأمير سطام.21- جامعة طيبة.22- جامعة جازان.23- جامعة جدة.24- جامعة عفت.25- جامعة حائل.26- الجامعة الإسلامية.27- جامعة الباحة.28- جامعة المعرفة.29- جامعة نجران.30- جامعة بيشة.31- جامعة حفر الباطن.قي وقت سابق، استطاعت 22 جامعة بالمملكة أن تحصل على تقييم مرتفع في تصنيف "التايمز" لعام 2023 ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم.وفيما يخص الترتيب الداخلي، جاءت جامعة الملك فهد للبترول في مقدمة الجامعات، تلتها بعد ذلك جامعة الملك عبد العزيز.1. جامعة الملك فهد للبترول2. جامعة الملك عبد العزيز3. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية4. جامعة الملك سعود5. جامعة الأمير سلطان6. جامعة الفيصل7. جامعة الملك خالد8. جامعة الطائف9. جامعة حائل10. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل11. جامعة الجوف12. جامعة الملك سعود بن عبد العزيز13. جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن14. جامعة الأمير سطام15. جامعة أم القرى16. جامعة جازان17. جامعة الملك فيصل18. جامعة القصيم19. جامعة تبوك20. جامعة جدة21. جامعة نجران22. جامعة طيبة.ولا تزال جامعة أكسفورد هي الجامعة الأفضل في العالم للعام الثامن على التوالي، وهي الجامعة الوحيدة التي ظلت محتفظة بمكانتها في الصدارة.وبشكل عام يشير تصنيف التايمز هذا العام إلى أن أفضل 10 جامعات في العالم، تأتي من الجامعات الأمريكية والبريطانية، ولكن تتقدم الجامعات الأمريكية على البريطانية من حيث التواجد في التصنيف، حيث استحوذت الجامعات الأمريكية على أغلب المراكز في الترتيب 10 و30 جامعة على مستوى العالم.بالإضافة إلى كون أمريكا مركزًا لأكثر من ربع أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، تلتها الجامعات البريطانية التي يوجد بها أكثر من 10% من أفضل 100 جامعة، وواحدة من كل ثمانية من أفضل 200 جامعة.مع أمريكا وبريطانيا، هناك العديد من الدول التي تشتهر بجودة التعليم بها، والتي تم تصنيف جامعاتها ضمن أفضل الجامعات في تصنيف التايمز، حيث اشتمل تصنيف أفضل 30 جامعة على 6 دول أخرى.ومن أهم الدول التي أثبتت تواجدًا مميزًا في التصنيف هي دولة الصين، الدولة التي لا يكن لديها سوى جامعتين ضمن أفضل 100 جامعة منذ 6 سنوات، لكنها الآن تشارك بـ 7 جامعات.كما صعدت جامعتان لها ضمن أفضل 20 جامعة في العالم، وفي خلال عام صعدت جامعة بكين من المركز الـ17 إلى المركز الـ14، بينما تقدمت جامعة تسينغهوا من المركز 16 إلى المركز 12.لكن بشكل عام ظهرت قارة آسيا في تصنيف أفضل الجامعات، بإجمالي 737 جامعة في القائمة الكاملة من آسيا، مع الحصول على العديد منها على تصنيفات مرتفعة.ففي تصنيف أفضل 30 جامعة، جاءت جامعة سنغافورة الوطنية في المركز 19، وجامعة طوكيو في المركز 29، والتي تعد أيضًا واحدة من أفضل 119 جامعة يابانية في التصنيف، وهو رقم لا تتفوق عليها فيها سوى أمريكا.