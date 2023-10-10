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صحيفة تواصل الالكترونية

دبلوماسية مكثفة من المملكة لوقف الحرب على غزة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
أ أ
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تكثف المملكة جهود الدبلوماسية من أجل إيجاد حل للحرب الخطيرة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار أجرى وزير الخارجية عددًا كبيرًا من اللقاءات الهامة مع نظرائه ودبلوماسيين دوليين.اضافة اعلان

وزير خارجية النمسا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.
 وناقش الوزيران- حسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)- خلال الاجتماع تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي الملح للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العمليات العسكرية في تلك المنطقة بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزّل، وإيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
 واستعرض الجانبان أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وزير خارجية جمهورية ليتوانيا

كما  التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغ، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.
 وجرى خلال اللقاء، مناقشة الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، وسبل إيجاد حل عادل يلبي تطلعات الفلسطينيين، وتخفيف مصاب المدنيين العزّل جرّاء العمليات العسكرية المستمرة خلال الأيام الماضية.
 كما استعرض الوزيران سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، ومناقشة تكثيف أوجه التنسيق الثنائي في العديد من القضايا المشتركة.

الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

فيما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم كذلك، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.
 وناقش الطرفان تطورات الأوضاع غير المسبوقة التي تعيشها غزة ومحيطها في ظل استمرار العمليات العسكرية، وأن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لتخفيف آثار هذه الأزمة على المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة إيجاد حل عادل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
 وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.
 وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على وقف التصعيد، وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لضمان الوصول إلى حل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني، وبما يضمن تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
 جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وزير خارجية المجر

كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر بيتر سيارتو، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك في العاصمة العُمانية مسقط.
 وجرى خلال اللقاء، مناقشة التصعيد الخطير للعمليات العسكرية في غزة ومحيطها وخطورة استمرار ذلك على أمن المنطقة والعالم، ودور المجتمع الدولي في إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
 كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 حضر اللقاءات، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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