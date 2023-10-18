أمطار غزيرة على الحرث وقلوة.. وسيول في المخواة

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شهدت العديد من المناطق، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية تمثلت في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول ورياح نشطة، وأتربة تسببت في تدني الرؤية الأفقية. اضافة اعلان





أمطار غزيرة وسيول في الباحة

أمطار على جازان



توقعات حالة الطقس



في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.



في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.



حركة الرياح السطحية



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً من غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة قد تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزءالجنوبي.



حالة الخليج العربي



وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.







سيول محافظة #المخواة عصر اليوم #الاربعاء 👇

من صالح العمري pic.twitter.com/lZQJYJpoxq — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) October 18, 2023

أمطار على محافظة #قلوة في تهامة #الباحة

الأربعاء ٣ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ

رصد : مساعد الزهراني

عبر : @tags_algharbiuh pic.twitter.com/hZrYgiXzm3 — FAHAD (@FAHAD_1322) October 18, 2023

وتفصيلا، شهدت محافظة المخواة بمنطقة الباحة، عصر اليوم الأربعاء هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.كما شهدت محافظة قلوة في تهامة الباحة، اليوم أيضا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.وفي محافظة الحرث بمنطقة جازان وثقت مقطع، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله امطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.