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أمطار غزيرة على الحرث وقلوة.. وسيول في المخواة

سيول المخواة
سيول المخواة
أ أ
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شهدت العديد من المناطق، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية تمثلت في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول ورياح نشطة، وأتربة تسببت في تدني الرؤية الأفقية.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وسيول في الباحة



وتفصيلا، شهدت محافظة المخواة بمنطقة الباحة، عصر اليوم الأربعاء هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.

كما شهدت محافظة قلوة في تهامة الباحة، اليوم أيضا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

أمطار على جازان



وفي محافظة الحرث بمنطقة جازان وثقت مقطع، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله امطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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